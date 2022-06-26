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Minervino Murge, incendio: distrutti 150 ettari di pineta. Taranto, temperatura: oggi 40 gradi Caldo crescente per una decina di giorni ancora

26 Giugno 2022
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L’incendio in territorio di Minervino Murge si alimenta da ieri pomeriggio. L’intervento dei vigili del fuoco sembrava, dopo poche ore, avere messo sotto controllo la zona ma poi la fiamme sono tornate ad impadronirsi della pineta andata distrutta: circa 150 ettari di vegetazione in fumo.

La prima domenica di estate ha fatto registrare gran caldo in Puglia come nel resto d’Italia. La temperatura massima di Taranto, secondo il resoconto Ansa, oggi ha raggiunto quota 40 gradi, più di ogni altra città campione. Il caldo, stando alle previsioni, sarà ancora più aggressivo nei prossimi giorni, fino alla prima settimana di luglio almeno.

 

 

 

 

 


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