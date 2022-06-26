Dati diffusi dal ministero dell’Interno.
|
PUGLIA
|
10 su 10
|
18,35
|
32,84
|
45,13
|
BARI
|
5 su 5
|
17,64
|
32,33
|
43,69
|
CASTELLANA GROTTE
|
19,87
|
34,74
|
47,71
|
GIOVINAZZO
|
20,44
|
38,32
|
46,45
|
MOLFETTA
|
16,34
|
29,35
|
42,58
|
POLIGNANO A MARE
|
17,26
|
33,29
|
40,65
|
SANTERAMO IN COLLE
|
17,05
|
32,10
|
43,26
|
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
|
1 su 1
|
16,49
|
29,72
|
43,28
|
BARLETTA
|
16,49
|
29,72
|
43,28
|
LECCE
|
1 su 1
|
22,84
|
37,42
|
50,37
|
GALATINA
|
22,84
|
37,42
|
50,37
|
TARANTO
|
3 su 3
|
21,65
|
37,92
|
50,32
|
CASTELLANETA
|
25,61
|
44,85
|
50,63
|
MOTTOLA
|
18,69
|
34,61
|
49,02
|
PALAGIANO
|
20,37
|
33,70
|
51,36