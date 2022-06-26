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6 Maggio 2026
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Elezioni comunali, affluenza in Puglia: 32,84 per cento alle 19 Si vota fino alle 23

26 Giugno 2022
Screenshot 20210826 151946

Dati diffusi dal ministero dell’Interno.

PUGLIA

10 su 10

18,35

32,84

45,13

BARI

5 su 5

17,64

32,33

43,69

CASTELLANA GROTTE

19,87

34,74

47,71

GIOVINAZZO

20,44

38,32

46,45

MOLFETTA

16,34

29,35

42,58

POLIGNANO A MARE

17,26

33,29

40,65

SANTERAMO IN COLLE

17,05

32,10

43,26

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

1 su 1

16,49

29,72

43,28

BARLETTA

16,49

29,72

43,28

LECCE

1 su 1

22,84

37,42

50,37

GALATINA

22,84

37,42

50,37

TARANTO

3 su 3

21,65

37,92

50,32

CASTELLANETA

25,61

44,85

50,63

MOTTOLA

18,69

34,61

49,02

PALAGIANO

20,37

33,70

51,36

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