Seggi aperti fra le 7 e le 23. A seguire le operazioni di scrutinio. Il secondo turno riguarda oggi, fra gli altri, dieci Comuni pugliesi. Di seguito:
Città metropolitana di Bari
Castellana Grotte – Domenico Ciliberti/Vito Luigi Rubino
Giovinazzo – Michele Sollecito/Daniele De Gennaro
Molfetta – Tommaso Minervini/Pasquale Drago
Polignano a Mare – Maria La Ghezza/Vito Carrieri
Santeramo in Colle – Vincenzo Luciano Casone/MIchela Gabriella Nocco
Provincia di Barletta-Andria-Trani
Barletta – Cosimo Damiano Cannito/Santa Scommegna
Provincia di Lecce
Galatina – Fabio Vergine/Marcello Pasquale Amante
Provincia di Taranto
Castellaneta – Alfredo Oscar Cellamare/Giambattista Di Pippa
Mottola – Giovanni Piero Barulli (M5S-civ)/Angelo Lattarulo
Palagiano – Domenico Pio Lasigna/Pietro Rotolo