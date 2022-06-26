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3 Maggio 2026
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Elezioni amministrative: oggi si scelgono dieci sindaci in Puglia ELENCO COMUNI Al voto dalle 7 alle 23 AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

26 Giugno 2022
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Seggi aperti fra le 7 e le 23. A seguire le operazioni di scrutinio. Il secondo turno riguarda oggi, fra gli altri, dieci Comuni pugliesi. Di seguito:

Città metropolitana di Bari

Castellana Grotte – Domenico Ciliberti/Vito Luigi Rubino

Giovinazzo – Michele Sollecito/Daniele De Gennaro

Molfetta – Tommaso Minervini/Pasquale Drago

Polignano a Mare – Maria La Ghezza/Vito Carrieri

Santeramo in Colle – Vincenzo Luciano Casone/MIchela Gabriella Nocco

 

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Barletta – Cosimo Damiano Cannito/Santa Scommegna

 

Provincia di Lecce

Galatina – Fabio Vergine/Marcello Pasquale Amante

 

Provincia di Taranto

Castellaneta – Alfredo Oscar Cellamare/Giambattista Di Pippa

Mottola – Giovanni Piero Barulli (M5S-civ)/Angelo Lattarulo

Palagiano – Domenico Pio Lasigna/Pietro Rotolo

 


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