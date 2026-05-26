Di seguito la comunicazione di Trenitalia:
La circolazione è rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Piacenza.
I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.
Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e oggetto di variazione:
• FR 9639 Milano Centrale (14:30) – Reggio Calabria Centrale (23:53): il treno oggi ferma a Reggio Emilia anziché Reggio Emilia AV Mediopadana e Bologna Centrale superficie anziché Bologna Centrale AV.
Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e con un maggior tempo di viaggio superiore a 60 minuti:
• FR 9514 Salerno (9:23) – Torino Porta Nuova (16:06)
• FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00)
• FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) – Salerno (20:05)
• FR 9631 Milano Centrale (13:00) – Napoli Centrale (17:33)
• FR 9539 Milano Centrale (13:10) – Napoli Centrale (18:53)
• FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:59)
• FR 9321 Torino Porta Nuova (13:40) – Roma Termini (18:35)
• FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:15)
• FR 9639 Milano Centrale (14:30) – Reggio Calabria Centrale (23:53)
• FR 8813 Milano Centrale (14:37) – Lecce (22:58)
• FR 9323 Torino Porta Nuova (14:40) – Napoli Centrale (21:03)
• FR 9645 Torino Porta Nuova (14:50) – Roma Termini (19:15)
• FR 9547 Milano Centrale (15:10) – Salerno (20:36)
• FR 9643 Milano Centrale (15:25) – Napoli Centrale (20:05)
Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.