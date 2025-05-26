Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale, verso Bari, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 maggio;

-nelle due notti di giovedì 29 e venerdì 30 maggio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Termoli, seguire per SS16 Adriatica verso Foggia e rientrare in A14 a Poggio Imperiale.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Torre Fantine ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che, nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio.

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Sulla A14 Bologna-Taranto e sul Raccordo di Palagianello (R74), per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 27 MAGGIO Sulla A14 Bologna-Taranto: -sarà chiuso, per chi proviene da Bari, il Ramo di immissione sulla SS7 Appia, verso Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Palagianello per poi immettersi sulla SS7 Appia; -sarà chiusa la stazione di Gioia del Colle, in uscita per chi proviene da Taranto. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Mottola Castellaneta; -sarà chiusa la stazione di Mottola Castellaneta, in entrata verso Bari. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Gioia del Colle. DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 27 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 28 MAGGIO Sulla A14 Bologna-Taranto: -sarà chiuso, per chi proviene da Bari, il Ramo di immissione sulla SS7 Appia, verso Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Palagianello per poi immettersi sulla SS7 Appia. Sul Raccordo di Palagianello (R74): -sarà chiuso lo svincolo di Palagianello, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Mottola Castellaneta. DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 29 MAGGIO Sul Raccordo di Palagianello (R74): -arà chiuso lo svincolo di Palagianello, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Mottola Castellaneta. Sulla A14 Bologna-Taranto: -sarà chiusa la stazione di Acquaviva delle Fonti, in entrata verso Bari. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bari sud; -sarà chiusa l’area di servizio “Le Fonti est”, situata nel tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Bari sud, verso Bari; -sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bari: Bitonto; in uscita per chi proviene da Pescara: Trani.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e Andria Barletta, in entrambe le direzioni, Bari e Pescara, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 26 E MARTEDI’ 27 MAGGIO, CON ORARIO 22:00-6:00 -sarà chiuso il tratto Canosa-Andria Barletta, verso Bari, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Canne della Battaglia ovest” e dell’area di parcheggio “Monterotondo ovest”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS93 Appulo-Lucana verso Barletta, SS16 AA in direzione di Trani, SS170 Dir A di Castel del Monte verso Andria e rientrare in A14 alla stazione di Andria Barletta. NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 28 E GIOVEDI’ 29 MAGGIO, CON ORARIO 22:00-6:00 -sarà chiuso il tratto Andria Barletta-Canosa, verso Pescara, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Canne della Battaglia est” e dell’area di parcheggio “Monterotondo est”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, immettersi sulla SS170 Dir. verso Barletta, procedere poi sulla SS16 adriatica in direzione di Foggia e sulla SS93 Appulo Lucana verso Canosa con rientro sulla A14 alla stazione di Canosa.

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Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 26 E MARTEDI’ 27 MAGGIO, CON ORARIO 22:00-6:00 Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari sud e Bitonto, verso Pescara. Contestualmente, sarà chiusa l’entrata di Bari nord verso Pescara e chiusa l’area di servizio “Murge est”, situata nel suddetto tratto. Chiuso anche, sulla Complanare sud di Bari (D94), il tratto Bari Zona Industriale-Bari nord, per chi proviene dalla SS16 Adriatica e dall’entrata dello svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 Bologna-Taranto, verso Pescara. Inoltre, sull’R88 (Raccordo Bari Zona Industriale-allacciamento SS96) sarà chiuso, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura, il ramo di allacciamento sulla Complanare sud di Bari (D94), verso la A14 direzione Pescara. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene da Taranto ed è diretto verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, proseguire sulla SP Cassano-Bari verso Bari, sulla SS16 verso Foggia fino a raggiungere l’uscita di Giovinazzo sud Bitonto, immettersi poi sulla SP88 verso Bitonto ed entrare in A14 a Bitonto; per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, immettersi poi sulla SS16 Adriatica in direzione di Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto; per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SP1 Modugno-Bari verso Bari, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura in direzione di Bari, sulla SS16 verso Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto. DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 29 MAGGIO Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto/SS16 Tangenziale di Bari e Bari nord, verso la A14/Pescara. Di conseguenza, saranno chiusi i seguenti svincoli/stazioni: Modugno (sulla D94) e Bari nord (sulla A14 Bologna-Taranto), in entrata verso la A14/Pescara e chiuso anche il ramo di allacciamento R88-SS96, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto sulla D94. Inoltre, sarà chiuso il ramo di allacciamento R88-SS96 per chi proviene dalla stazione di Bari nord ed è diretto sulla SS96 Bari-Altamura, con conseguente chiusura dell’uscita di Bari Zona Industriale, per chi proviene dalla A14 (dalla stazione di Bari nord). In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Foggia), uscire allo svincolo 9 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione Foggia, proseguire poi sulla SS16 Adriatica, sempre verso Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto; per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Brindisi), proseguire sulla SS16 Adriatica verso Foggia, immettersi poi sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto; per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, proseguire poi sulla SS16 Adriatica verso Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto; per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire verso Bari sulla SP1 Modugno-Bari e sulla SS96 Bari-Altamura, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto; per la chiusura del ramo di allacciamento R88-SS96 verso la SS96 Bari-Altamura: utilizzare lo svincolo di Modugno. NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 29 E VENERDI’ 30 MAGGIO, CON ORARIO 22:00-6:00 Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la Tangenziale di Bari e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto direzione Pescara. In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari: per chi proviene da Brindisi, uscire allo svincolo 7B della Tangenziale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura fino allo svincolo di Bari Zona Industriale, per poi entrare sulla A14 alla stazione di Bari nord; per chi proviene da Foggia, uscire allo svincolo 7 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia, uscire poi allo svincolo 7B e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale con successivo ingresso in Al4 alla stazione di Bari nord.

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Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.