Di seguito un comunicato diffuso dall’orchestra della Magna Grecia:

Sabato 31 maggio a Valona, domenica 1 Tirana e lunedì 2 giugno a Durazzo, l’Orchestra giovanile Magna Grecia – Città di Taranto in occasione della Settimana italiana della Cultura sarà impegnata in un altro importante tour. Stavolta all’estero, in Albania, dove eseguirà Verdi, Puccini, Rossini, Paisiello e Rota nel programma musicale “Mediterraneo in Musica”. Insieme con l’Orchestra giovanile diretta dal Maestro Domenico Famà, il soprano Sara Intagliata e il baritono Giampiero Delle Grazie.

È un altro passo avanti compiuto da un ensemble straordinario, oggi riconosciuto dalle istituzioni. Un progetto partito nel giugno del 2020, quando su centinaia di domande, a conferma di quanto i giovani abbiano a cuore la musica, una commissione selezionò ottanta giovani musicisti per giungere successivamente alla formazione sulla quale sono stati impegnati, e lo sono tuttora, tutor di grande esperienza e direttori d’orchestra di statura internazionale.

L’idea di partenza, a lungo sollecitata dall’ICO Magna Grecia e condivisa con il Comune di Taranto e il Liceo Musicale Archita: far sbocciare e far crescere un progetto dedicato ai giovani attraverso il quale potenziare il loro futuro. Oggi, l’Orchestra giovanile della Magna Grecia, orgoglio dell’ICO tarantina, rappresenta un contributo significativo alla crescita culturale del territorio. Patrocinato dalla Regione Puglia il tour in Albania dell’Orchestra Giovanile, sulla quale l’Assessore alla Cultura della Regione Puglia, Viviana Matrangola, dichiara “L’Orchestra giovanile della Magna Grecia rappresenterà la Puglia nella Settimana della Cultura italiana che si terrà in Albania dal 1° all’8 giugno. Un segno dell’amicizia profonda e gioiosa che lega i nostri popoli e che, anche grazie alla musica, trova sempre nuove strade per rinnovarsi. All’Orchestra vanno il mio plauso e il mio incoraggiamento affinché continui a valorizzare i giovani talenti del nostro territorio, anche a livello internazionale, consentendo al sistema-cultura della Puglia di crescere e raggiungere l’eccellenza”.

Il progetto Orchestra giovanile è un impegno costante sul quale è necessario essere attivi quotidianamente per non disperdere un patrimonio in termini di potenzialità ed entusiasmo. Ciò è possibile anche grazie al sostegno di attività e brand importanti come TP Italia e TP Albania, che come in altre occasioni, hanno entusiasticamente risposto all’invito loro rivolto dall’Orchestra della Magna Grecia. TP interverrà a sostegno del tour dell’Orchestra giovanile in qualità di Main sponsor, a sottolineare una sempre più stretta collaborazione all’interno di progetti così importanti. Una risposta autorevole e immediata che incoraggia quanti hanno a cuore la crescita culturale del territorio.

“Il Tour dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia in Albania, afferma Diego Pisa, amministratore delegato TP Italia e TP Albania, rappresenta un ulteriore collegamento tra due Paesi con legami di amicizia e collaborazione sempre più forti. In particolare, il tour diventa occasione per collegare le due comunità di persone che lavorano per TP in Italia e Albania. Questi giovani musicisti portano con loro bellezza e arte e noi siamo orgogliosi di vivere con loro questa nuova esperienza oltre i confini nazionali”.

“Ogni volta che nasce un progetto dedicato ai giovani – ha ribadito il direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano – potenziamo il nostro futuro; programmare per i ragazzi incontri emozionanti di co-creazione mi fa sentire realmente un padre; Taranto ha un’Orchestra giovanile istituzionale che sta dando e darà un forte contributo nel contrasto alla povertà educativa e al rafforzamento delle opportunità offerte dal nostro territorio. La condivisione con le istituzioni pubbliche e private ci fa sentire forti e capaci di un atteggiamento proattivo”.

Il Consolato Generale d’Italia a Valona e l’Istituto Italiano di Cultura di Tirana si sono rivelati preziosi per l’invito in questa tappa all’estero dei nostri giovani musicisti: a tal proposito, Alessandro Ruggera, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tirana ha dichiarato “L’Istituto Italiano di Cultura a Tirana è lieto di collaborare con l’Orchestra giovanile della Magna Grecia per questo ciclo di concerti. Un’iniziativa che conferma e rinforza il dialogo culturale tra Italia e Albania nell’occasione della Settimana italiana della cultura in Albania. Una preziosa collaborazione intermediterranea che offre ai giovani musicisti pugliesi l’occasione di presentare il proprio talento oltre adriatico e di incontrare i giovani colleghi albanesi”; per il Consolato Generale d’Italia a Valona, il Console Generale Achille Provenzano si è così espresso “L’Orchestra Giovanile della Magna Grecia rappresenta un’autentica eccellenza culturale italiana ed i suoi giovani talenti, il cui repertorio spazia dal classico al contemporaneo, con la loro profonda sensibilità musicale promettono di meravigliare il pubblico albanese con una esibizione indimenticabile”.

Questi, nel dettaglio, i concerti dell’Orchestra giovanile – Città di Taranto in Albania, promossi in concomitanza della Settimana italiana della Cultura con il programma musicale “Mediterraneo in Musica” (Verdi, Puccini, Rossini, Rota, Morricone): sabato 31 maggio alle 19.00, a Valona, Teatro Petro Marko; domenica 1 giugno alle 20.00, a Tirana, Chiesa Cattolica del Sacro Cuore di Cristo Rruga Kavaja; lunedì 2 giugno alle 19.00 a Durazzo, Anfiteatro romano.

Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it