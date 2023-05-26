Ultimo giorno di campagna elettorale. Si voterà il 28 maggio dalle 7 alle 23 ed il 29 maggio dalle 7 alle 15 per i ballottaggi che riguarderanno, fra gli altri, otto Comuni in Puglia.
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Acquaviva delle Fonti – Francesca Pietroforte (cs) 38,06/Marco Lenoci (cd) 37,09
Altamura – Vitantonio Petronella (civ) 46,46/Giovanni Moramarco (cd) 42,09
Mola di Bari – Giuseppe Colonna (cs) 46,54/Francesco Brunetti (cd) 29,46
Noci – Francesco Intini (civ) 42,81/Fortunato Mezzapesa (civ) 23,4
Valenzano – Giampaolo Romanazzi (civ) 46,08/Maria Morisco (cd) 38,23
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Bisceglie – Angelantonio Angarano (cd) 36,88/Francesco Carlo Spina (cd) 34,3
PROVINCIA DI BRINDISI
Brindisi – Giuseppe detto Pino Marchionna (cd) 43,99/Roberto Fusco (cs) 33,34
Carovigno – Massimo Vittorio Lanzilotti (civ) 37,4/Vincenzo Radisi (civ) 33,9