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Ultimo giorno di campagna elettorale anche in otto Comuni pugliesi ELENCO Elezioni amministrative: ballottaggi, al voto domenica e lunedì

26 Maggio 2023
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Ultimo giorno di campagna elettorale. Si voterà il 28 maggio dalle 7 alle 23 ed il 29 maggio dalle 7 alle 15 per i ballottaggi che riguarderanno, fra gli altri, otto Comuni in Puglia.

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Acquaviva delle Fonti – Francesca Pietroforte (cs) 38,06/Marco Lenoci (cd) 37,09

Altamura – Vitantonio Petronella (civ) 46,46/Giovanni Moramarco (cd) 42,09

Mola di Bari – Giuseppe Colonna (cs) 46,54/Francesco Brunetti (cd) 29,46

Noci – Francesco Intini (civ) 42,81/Fortunato Mezzapesa (civ) 23,4

Valenzano – Giampaolo Romanazzi (civ) 46,08/Maria Morisco (cd) 38,23

 

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Bisceglie – Angelantonio Angarano (cd) 36,88/Francesco Carlo Spina (cd) 34,3

 

PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi – Giuseppe detto Pino Marchionna (cd) 43,99/Roberto Fusco (cs) 33,34

Carovigno – Massimo Vittorio Lanzilotti (civ) 37,4/Vincenzo Radisi (civ) 33,9

 

 


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