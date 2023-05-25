Comunicato stampa del 23/05/2023

IL PATRIMONIO RUPESTRE: LA NUOVA FRONTIERA DI CULTURA E TURISMO

«Ipogei 4.0»: esperti a confronto a Mottola il 26 e 27 maggio tra talk e visite guidate

A 50 anni di distanza dal primo convegno, si torna a parlare di patrimonio rupestre nella sua patria di origine: la terra delle Gravine, con Puglia e Basilicata protagoniste. Oltre 40 relatori in due giorni, esperti provenienti da tutto il sud Italia, rappresentanti del mondo accademico, della ricerca, soprintendenza e istituzioni si danno appuntamento nel territorio dove è nata quella civiltà antica e preziosa che oggi guarda al futuro.

È tutto pronto per «Ipogei 4.0. I paesaggi rupestri dell’Italia meridionale tra ricerca, innovazione e gestione», convegno organizzato dal Lions Club Massafra-Mottola “Le Cripte”. Due giorni di talk, approfondimenti e visite guidate venerdì 26 e sabato 27 maggio presso Tenuta Donna Teresa in contrada Sterpina, 30 a Mottola. Appuntamenti al mattino (dalle 9:30) e al pomeriggio (dalle 15:00). Sabato solo sessione mattutina e a seguire visite guidate. Ingresso libero.

Affiancare l’approfondimento storico-archeologico ad una riflessione su digitalizzazione, innovazione, competitività e gestione del patrimonio culturale secondo le nuove direttive europee e del PNRR: questo uno dei temi principali. L’evento è ideato e progettato, dall’archeologa Carmela D’Auria, dottoranda Università di Bari e collaboratrice Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo e da Manuela De Giorgi, docente di Storia dell’arte medievale presso Unisalento. Comitato scientifico presieduto dal prof. Cosimo Damiano Fonseca, accademico dei Lincei.

Un’operazione di divulgazione per promuovere l’aggiornamento della conoscenza degli ipogei tra età classica e contemporanea, con i relatori che tracceranno le principali linee di ricerca finalizzate a uno scambio di studi e idee delle indagini storico-archeologiche. Si alterneranno tanti e qualificati speaker. Solo per citarne alcuni, il 26 maggio (inizio 9:30) dopo i saluti di Barbara Davidde, Soprintendente nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo e Francesca Riccio, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, Vittorio Ferrara, presidente Lions club Massafra-Mottola “Le cripte”, i docenti universitari Danilo Leone, Maria Turchiano, Paul Arthur, Francesca Sogliani. Nel pomeriggio (ore 15:00) si parlerà di applicazioni di restauro virtuale del Cave Heritage della Puglia con Massimo Limoncelli e Maria Potenza, e di valorizzazione e fruizione del patrimonio rupestre di Matera con Bruna Gargiulo.

Il 27 maggio (9:30) gli interventi di Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia, Maria Piccarreta, segretariato regionale ministero della Cultura. Si parlerà di archeologia, partecipazione e sviluppo del territorio con Giuliano Volpe, di cooperazione pubblico-privato in ambito culturale con Marco D’Isanto e a seguire tavola rotonda con una serie di sindaci del territorio pugliese, l’assessore Lopane e il parlamentare Vito De Palma. A fine lavori, alle 16:00 circa, visite guidate alla chiesa rupestre di San Nicola a Mottola e al villaggio rupestre di Santa Marina a Massafra.

«Una grande occasione per discutere di visioni e progettualità che puntano ad una programmazione e gestione condivisa del nostro immenso patrimonio rupestre – commentano gli organizzatori – in questi due giorni avanzeremo idee e proposte in grado di incrementare le opportunità economiche e gli effetti occupazionali sul territorio».

Evento realizzato con contributo e patrocinio di Regione Puglia – Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, piano straordinario 2023 “Custodiamo la cultura in Puglia”. Patrocinio e contributo dei comuni di Mottola, Massafra, Laterza e Ginosa. D’intesa con Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Brindisi e Lecce. Patrocinio delle Università di Bari, Lecce e Foggia, Provincia di Taranto, comuni di Castellaneta e Palagianello. Contributo di Lions Club Massafra Mottola Le Cripte (club trainer) e il sostegno di altri 15 Lions Club del Distretto Lions 108AB Puglia.

Ipogei 4.0. I paesaggi rupestri dell’Italia meridionale tra ricerca, innovazione e gestione

Mottola, 26 e 27 maggio 2023 c/o Tenuta Donna Teresa (contrada Sterpina, 30)

PROGRAMMA

26 maggio 2023

Sessione 1 – Mattina: Ricerche e stato dell’arte. Modera: Manuela De Giorgi

9:30 – Indirizzi di saluto

Vittorio Ferrara, Presidente Lions Club Massafra-Mottola “Le cripte”, Giovanni Piero Barulli, Sindaco di Mottola, Grazia Di Bari, Consigliere delegato Politiche Culturali, Patrimonio Materiale e Immateriale e Valorizzazione dei Borghi, Barbara Davidde, Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, Francesca Riccio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio province di Brindisi e Lecce, Prof. Raffaele Casciaro, Direttore del Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento, Prof. Cosimo Damiano Fonseca, Accademico dei Lincei

10:00 – Carmela D’Auria & Manuela De Giorgi, Introduzione ai lavori del convegno

10:20 – Annalisa Biffino, Insediamenti e chiese rupestri nel contesto geografico della gravina di Leucapside (Statte-Crispiano, Taranto)

10:40 – COFFEE BREAK

11:00 – Danilo Leone, Maria Turchiano, Giuliano Volpe, Paesaggi del sacro e del lavoro. Ipogei costieri lungo le coste dell’Adriatico meridionale

11:20 – Paul Arthur & Francesca Sogliani, L’insediamento rupestre alla luce del progetto PRIN sul patrimonio bizantino dell’Italia meridionale

11:40 – Carmela D’Auria & Giacomo Vizzino, Remote sensing e GIS per lo studio dei paesaggi rupestri: alcuni esempi dal territorio di Mottola

12:00 – Discussione

13:00 – LIGHT LUNCH

Sessione 2 – Pomeriggio: Innovazione, digitalizzazione, comunicazione. Modera: Manuela De Giorgi

15:00 – Giulia Arcidiacono, Dalla ricerca sul campo alle nuove tecnologie digitali: conoscenza, tutela e valorizzazione della pittura medievale rupestre in Sicilia

15:20 – Massimo Limoncelli & Maria Potenza, Applicazioni di restauro virtuale per la conoscenza e valorizzazione del Cave Heritage della Puglia centro-meridionale

15:40– Bruna Gargiulo, La valorizzazione e la fruizione del patrimonio rupestre di Matera. Dall’analogico alle nuove frontiere del digitale

16:00 Carmela Crescenzi, Il villaggio di Santa Marina a Massafra. Rilievo e documentazione

16:20 – COFFEE BREAK

16:40 – Simona Cicala, Luce e oscurità: le cripte rupestri pugliesi agli albori della fotografia di tutela

17:00 – Michela Catalano & Luisa Rosato, La cripta delle Sante Marina e Cristina a Carpignano Salentino: l’importanza del monitoraggio microclimatico per la conservazione degli affreschi restaurati

17:20 – Luca Bandirali, Il medium è il paesaggio. Pratiche di placetelling sul territorio pugliese

17:40 – Discussione

18:10 – Lorenzo Scaraggi & Francesca Marocchino, Raccontare la terra delle gravine con la presentazione del video

18:30 Mauro Bruno, “Sotterraneo fabbricato”. La comunicazione visiva come strumento di conoscenzae valorizzazione nelle strategie della Regione Puglia

Chiusura dei lavori

27 maggio 2023

Sessione 3 – Mattina: Fruizione e gestione del patrimonio culturale

9:30 – Indirizzo di saluto

Roberto Mastromattei, Governatore Distretto Lions 108/AB

Maria Piccarreta, Segretariato Regionale MiC per la Puglia

Gianfranco Lopane, Assessore Turismo, Sviluppo e impresa turistica, Regione Puglia

10:00 – Giuliano Volpe, Archeologia, partecipazione e sviluppo del territorio

10:20 – Marco D’Isanto, La cooperazione pubblico-privato in ambito culturale

10:40 – COFFEE BREAK

11:00 –Tavola rotonda: introduce e modera Nicola Grasso

Partecipano alla Tavola rotonda: assessore Regionale al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Gianfranco Lopane, Governatore Distretto Lions 108AB a.s. 2022-2023, Roberto Mastromattei, Sindaci dei Comuni di Carpignano Salentino, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, San Vito dei Normanni, Vito De Palma, parlamentare

13:30: LIGHT LUNCH

Chiusura dei lavori

16:00: visita guidata chiesa rupestre di San Nicola a Mottola e villaggio rupestre di Santa Marina a Massafra