Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Vegetariano, gourmet, classico o contadino, l’aperitivo Made in Italy è una ‘ora felice’, l’happy hour con cui si celebra un rituale tutto tricolore con i più disparati abbinamenti enogastronomici, irrinunciabile tanto da essere diventato anche ‘fai da te’ a casa. A celebrare l’Aperitivo è Coldiretti Puglia, in occasione del World Aperitivo Day, la giornata internazionale dell’aperitivo che si festeggia il 26 maggio, lanciata per la prima volta nel 2022 con la firma del Manifesto dell’Aperitivo, “disciplinare nato per codificare, promuovere e proteggere uno dei rituali più amati dell’italianità”.

L’appuntamento è al mercato contadino di Campagna Amica di Viale Appia 226 a Brindisi venerdì 26 maggio, a partire dalle ore 10,00, dove si darà spazio alle varianti classiche e fantasiose dell’aperitivo Made in Italy, con la proposta vegetariana e quella classica con formaggi e salumi, abbinate a vini bianchi e rosati, da poter degustare al mercato oppure a casa. L’iniziativa sarà replicata a Brindisi e a Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria nei mercati contadini anche sabato 27 maggio, dalle ore 10,00.

Dal latino aperitivus – “che apre” – l’aperitivo nasce come bevanda in grado di “aprire” lo stomaco stimolando la sensazione della fame. Le origini sono antichissime, risalenti al IV° secolo a.C. quando il medico greco Ippocrate somministrava ai pazienti contro l’inappetenza una bevanda dal sapore piuttosto amaro, a base di vino bianco, fiori di dittamo, assenzio e ruta, e che a quanto pare produceva evidenti effetti benefici.