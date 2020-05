Formalmente hanno lavorato. Per obbligo di legge dovevano garantire il servizio. Ma nei mesi del lockdown, i taxi non sono stati usati, ovviamente, quasi da nessuno. In più i tassisti hanno dovuto attrezzare, a proprie spese, le auto con le barriere in plexiglass. Niente entrate, solo uscite. Oggi i tassisti pugliesi scioperano. Manifestazione regionale a Bari, incontro in mattinata con l’assessore allo Sviluppo economico. La richiesta è semplice: serve un contributo dalla Regione Puglia.