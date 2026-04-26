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Foggia retrocesso. Casarano, Monopoli e Audace Cerignola ai playoff Calcio serie C girone C. I risultati di serie D girone H ed Eccellenza pugliese

26 Aprile 2026
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Ultima giornata del campionato di calcio di serie C. Nel girone C, fra i risultati odierni: Benevento-Audace Cerignola 2-2, Foggia-Salernitana 1-3, Potenza-Monopoli 2-2, Team Altamura-Casarano 0-4. Classifica finale della stagione regolare:

Benevento 82 punti-promosso in serie B

Catania 70, Salernitana 69, Cosenza 67, Casertana 66, Crotone 61, Casarano e Monopoli 56, Audace Cerignola 54, Potenza 49, Atalanta U23 45-ai playoff

Team Altamura 45, Cavese e Latina 42, Az Picerno 40, Sorrento 39, Giugliano 37

Foggia 27, Siracusa 26 (-11), Trapani escluso-retrocessi in serie D

Non si disputano i playout in quanto il Giugliano ha un vantaggio superiore a 7 punti rispetto al Foggia così come il Sorrento nei confronti del Siracusa.

—–

Serie D girone H, penultima giornata: Barletta già promosso, Acerrana già retrocessa. Afragolese-Gravina in Puglia 0-6, Barletta-Acerrana 3-0, Ferrandina-Nardò 1-0, Martina-Heraclea 2-1, Manfredonia-Fidelis Andria 0-0, Paganese-Nola 5-0, Pompei-Virtus Francavilla Fontana 4-1, Real Normanna-Città di Fasano 2-0, Sarnese-Francavilla in Sinni 2-2.

—–

Eccellenza pugliese, ultima giornata: Atletico Acquaviva-Bisceglie 3-4, Bitonto-Taurisano 2-3, Brilla Campi-Soccer Massafra 3-2, Canosa-Polimnia 1-0, Galatina-Atletico Racale 2-0, Taranto-Gallipoli 4-0, Ugento-Novoli 3-0, Unione calcio-Nuova Spinazzola 4-3, Virtus Mola-Brindisi 0-6. Riposa: Toma Maglie. Ritirato: Foggia Incedit.

Brindisi promosso

Bisceglie promosso in quanto finalista di Coppa Italia (l’altra finalista, il Montecchio, ha vinto il girone di Eccellenza marchigiana)

Playoff: Taranto, Canosa

Playout: Taurisano-Soccer Massafra, Novoli-Ugento

Retrocessi: Polimnia, Gallipoli, Virtus Mola (che ha subìto 155 gol)

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