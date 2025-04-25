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Jazz: da Grottaglie a Brema Awa ambasciatrice della Puglia

26 Aprile 2025
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Di seguito il comunicato:

AWA Productions ambasciatrice della musica pugliese nel prestigioso scenario internazionale di “Jazzahead!”, la più importante fiera europea dedicata al jazz, in corso a Brema, in Germania, dal 24 al 26 aprile 2025. Un’occasione unica in cui il team di AWA presenta due dei suoi progetti di punta, nati e sviluppati all’interno del CREA! Laboratorio Urbano di Grottaglie (TA): WAW Music, etichetta discografica indipendente attenta alla valorizzazione dei nuovi talenti e alla sperimentazione musicale e The Square, un podcast culturale che racconta voci, idee e visioni contemporanee, intrecciando arte, territorio e innovazione sociale.

Entrambe le iniziative sono il frutto di un progetto promosso dal Comune di Grottaglie, finanziato attraverso l’avviso pubblico regionale “Galattica – Rete Giovani Puglia”, volto a incentivare la creatività e la partecipazione attiva dei giovani.

“Si tratta di un’occasione importantissima per la nostra crescita aziendale – dichiara Pietrantonio Lenti Presidente di AWA Productions – Abbiamo l’onore di rappresentare la Regione Puglia in una kermesse di così grande rilievo, con l’opportunità di confrontarci e fare rete con realtà internazionali. È un momento strategico per arricchire il nostro know-how e riportare a Grottaglie esperienze e contaminazioni che possano nutrire e far evolvere la nostra proposta creativa e culturale.”

AWA Productions si conferma così un motore culturale dinamico, capace di portare nel mondo il talento e l’energia del Sud Italia, coniugando arte, impresa e visione internazionale.


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