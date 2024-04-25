Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Finalmente oggi si alza il sipario su Pinnacoli e Calici – wine experience, il primo evento dedicato a tutti gli appassionati del vino in programma fino a domenica 28 aprile nella suggestiva cornice di Villa Donnaloja, uno dei luoghi più iconici di Alberobello.

La rassegna vinicola organizzata nell’ultimo weekend del mese dall’Associazione Pinnacoli coinvolgerà oltre 30 cantine selezionate per promuovere e valorizzare il territorio circostante, offrendo ai visitatori un’opportunità unica per trasformare la degustazione del vino in un’esperienza multisensoriale coinvolgente, dove i partecipanti esploreranno il legame con la storia, la cultura e la natura pugliese.

Protagoniste dell’iniziativa saranno alcune fra le migliori eccellenze vitivinicole regionali: A Mano Wine, Albea, Angiuli, Biancardi, Cantele, Carpentiere, Castello Monaci, Ceci, Colli della Murgia, Conte, Conti Zecca, Duca di Carlo Guarini, Fieramosca, Fino, Kandea, Li Veli, Menhir, Monsignore, Morella, Nicodemo, Palamà, Paolo Leo, Polvanera, Produttori Vini di Manduria, San Marzano, Schola Sarmenti, Severino Garofano, Taurino, Tauro, Torricella, Tre Pini, Vallone e Vigne Sammarco, che inviteranno i visitatori a scoprire i segreti di oltre 100 prestigiose etichette.

LA NOSTRA PROPOSTA ENOGASTRONOMICA

Le serate di Pinnacoli e Calici sono ad ingresso libero, permettendo a tutti gli appassionati e curiosi di partecipare e vivere momenti di puro piacere enologico. Per quanto riguarda le degustazioni, sarà possibile assaggiare tipologie di vino differenti corrispondendo presso ciascuno stand uno, due o tre ticket a seconda del vino selezionato (STANDARD, PREMIUM, GOLD). Ogni ticket avrà il costo di € 3,50.

Per quanto riguarda la parte gastronomica, durante tutto l’evento resteranno aperti due punti food all’interno dei quali sarà possibile consumare prodotti tipici, tra cui taglieri di salumi e formaggi, primi piatti e stuzzicheria, munendosi dei ticket direttamente nello stand cassa. Protagonisti dei presidi gastronomici con le loro NOTE DI GUSTO saranno DANIELE CHEF A DOMICILIO e MARTELLOTTA SALUMI, che renderanno davvero strepitoso il connubio tra vino, sapori autentici e momenti magici.

INTRATTENIMENTO E LIVE MUSIC FINO A MEZZANOTTE

L’organizzazione non ha lasciato proprio nulla al caso al fine di garantire un’esperienza irripetibile a tutti gli ospiti che decideranno di raggiungere Alberobello dalle 10 del mattino fino a mezzanotte. Per tutto il fine settimana, l’Associazione Pinnacoli ha stilato un programma dettagliato con live music e intrattenimento per tutte le fasce di età.

Si parte domani, dalle ore 20, con THE HERS Diversi, un gruppo che si esibisce con un live rigorosamente acustico che abbraccia due fra i generi musicali più amati di tutti i tempi: rock e pop. Il divertimento è assicurato anche nella serata di sabato 27 aprile, quando saliranno sul palco allestito in Villa Donnaloja I MALTESI, una formazione artistica che predilige il cantautorato italiano e soprattutto la musica di Fabrizio De André come cavallo di battaglia. Grande chiusura domenica 28 aprile con i GO MAN, un gruppo che intratterrà gli ospiti di Pinnacoli e Calici con un’imperdibile esibizione Swing Soul & Blues per gli amanti del genere.

PARTNER DELL’EVENTO

L’Associazione Pinnacoli ha organizzato la prima edizione di questa attesissima rassegna enogastronomica con il patrocinio del Comune di Alberobello – Assessorato Manifestazioni e Spettacoli, in collaborazione con l’IISS Agrario Alberghiero “Basile Caramia – Gigante” (sedi di Alberobello e Locorotondo) e AIS Puglia – Delegazione Murgia, l’Associazione Italiana Sommelier che promuove su tutto il territorio regionale iniziative finalizzate alla valorizzazione della cultura enogastronomica verso enti pubblici, aziende, privati, e del bere consapevole nelle scuole.

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