Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 26 aprile 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.100
Provincia di Bat: 216
Provincia di Brindisi: 322
Provincia di Foggia: 412
Provincia di Lecce: 573
Provincia di Taranto: 372
Residenti fuori regione: 34
Provincia in definizione: 7
105.756
Persone attualmente positive
580
Persone ricoverate in area non critica
29
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 342.256
Provincia di Bat: 94.275
Provincia di Brindisi: 97.417
Provincia di Foggia: 154.501
Provincia di Lecce: 207.702
Provincia di Taranto: 138.605
Residenti fuori regione: 7.741
Provincia in definizione: 3.308