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Puglia: 1045805 positivi a test corona virus, incremento di 3036 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

26 Aprile 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 26 aprile 2022

3.036

Nuovi casi

18.606

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.100
Provincia di Bat: 216
Provincia di Brindisi: 322
Provincia di Foggia: 412
Provincia di Lecce: 573
Provincia di Taranto: 372
Residenti fuori regione: 34
Provincia in definizione: 7
105.756

Persone attualmente positive

580

Persone ricoverate in area non critica

29

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.045.805

Casi totali

10.442.573

Test eseguiti

931.820

Persone guarite

8.229

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 342.256
Provincia di Bat: 94.275
Provincia di Brindisi: 97.417
Provincia di Foggia: 154.501
Provincia di Lecce: 207.702
Provincia di Taranto: 138.605
Residenti fuori regione: 7.741
Provincia in definizione: 3.308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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