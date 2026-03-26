Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

Giovedì 26 marzo alle 20.30 nella chiesa Madonna della Salute, “Musica e spiritualità”. Evento all’interno del Mysterium Festival 2026, il programma con protagonisti Federico Dragogna, chitarrista e compositore, e Pierfrancesco Pacoda, giornalista e saggista, riporta l’accento e l’attenzione sull’interrogarsi, sul riflettere su cosa la musica d’autore può fare per dare voce a un bisogno interiore.

Il Mysterium Festival, rassegna di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura, in programma a Taranto fino a domenica 5 aprile, è una produzione realizzata da Le Corti di Taras in collaborazione con ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, ARCoPu e Arcidiocesi di Taranto, con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura, in collaborazione con BCC Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Caffè Ninfole, Programma Sviluppo, Baux Casa, Comes, Chemipul italiana. Direzione artistica del Maestro Pierfranco Semeraro in collaborazione con il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia.

Musica e Spiritualità è una maniera inedita di fruire della musica, nata quattro anni fa nei luoghi che si affacciano sul Lago Maggiore nel Verbano, tra i Sacri Monti, patrimonio UNESCO e luogo di riferimento della cristianità e la presenza del grande Tempio Buddista di Albagnano. I live che si sono succeduti in questi anni, di dolito vengono preceduti da una conversazione nella quale gli artisti si svelano, in un rapporto personale, dialogando con il giornalista e saggista Pierfrancesco Pacoda, portando al Festival la loro visione della spiritualità, non intesa in senso strettamente religioso, ma nell’accezione di relazione con una dimensione non materiale, slegata dalla pura produzione musicale.

Federico Dragogna, chitarrista, compositore, paroliere e produttore milanese, ha pubblicato otto album e due ep con i Ministri, band nella quale suona, scrive e produce canzoni. Nel 2017 realizza la sua prima colonna sonora per il documentario “The Man Who Stole Banksy”, nel 2019 presenta in club e teatri lo spettacolo “Quello che ho capito di De André”. Esordisce come solista con l’album “Dove Nascere”, lavora alla colonna sonora di “Fiore Mio”, mentre lo scorso anno torna coi Ministri (“Aurora Popolare”). All’inizio di quest’anno, Dragogna firma un pezzo del nuovo album di Patty Pravo.

Pierfrancesco Pacoda, critico musicale e saggista, si occupa di culture giovanili, con una attenzione particolare sulla relazione tra musica e stili di vita, temi intorno ai quali ha scritto numerosi saggi. Collabora con Resto del Carlino, Stampa, D e Atlante, fa parte del gruppo di autori dell’Enciclopedia della Musica Treccani. Dal 2023 cura il ciclo di incontri “Parliamo d’Opera” che hanno ospitato artisti come Elio, Paolo Fresu, Levante, Malika Ayane, La Rappresentante di Lista, Margherita Vicario, Murubutu e tanti altri.

Eventi su prenotazione gratuita: eventbrite. Biglietti online: Vivaticket. Info: Le Corti di Taras – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it. Social: Facebook e Instagram.