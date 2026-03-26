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Bari: arriva il primo gelato a base di mandorla di Toritto “Filippo Cea” firmato dagli agricoltori italiani Coldiretti Puglia, oggi presentazione

26 Marzo 2026
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Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Arriva a Bari il primo gelato, a base di mandorla di Toritto varietà ‘Filippo Cea’, eccellenza della tradizione agricola pugliese, Firmato dagli Agricoltori Italiani. Alla presentazione presso la gelateria Sacro Gusto a Bari (Viale Einaudi 37) giovedì 26 marzo 2026, alle ore 12,00, saranno presenti Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia, Giovanni Carucci, presidente di Città del Gelato e Claudia Maccarini di Filiera Agricola Italiana.

La filiera è interamente tracciata e fatta con latte di Inalpi, zucchero di Italia Zuccheri, zucchero d’uva di Naturalia e materie prime locali per i gusti, rispettose della vocazione produttiva del territorio e delle tipicità agricole.

Dal campo al cono, si potrà vedere concretamente come prende vita una filiera agricola italiana tracciata, le cui materie prime vengono trasformate in basi per gelato ‘interamente Puglia’ da Città del Gelato.


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