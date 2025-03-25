Di seguito il comunicato:

Una riscoperta brillante e spensierata dell’opera dantesca attraverso la comicità dell’intramontabile attore comico pugliese.

Con il suo stile ironico e pungente, Gianni Ciardo guiderà lo spettatore in un viaggio tra passato e presente, esplorando i sogni e le imperfezioni dell’uomo, intrecciati con la realtà quotidiana.

Il divertente viaggio all’Inferno dantesco sarà accompagnato dall’amore per Beatrice e dagli incontri con personaggi indimenticabili. Ciardo, volto noto della comicità che ha la sua principale identità proprio nella “baresità”, nel corso della sua lunga e brillante carriera si è distinto sia sui palcoscenici teatrali che al cinema e in tv. Nel 2012 ha partecipato al film “Non me lo dire”, di Vito Cea, con interprete Uccio De Santis; nel 2013 è stato regista e protagonista del film “Sdramma”.

L’evento, tappa della rassegna “E fu sera e fu mattina”, è organizzato dalla Fondazione Caracciolo De Sangro, L’Aps Incontri – Associazione Culturale , Liberuomo APS, Aps Martinus – spazio arte tempo, con il Patrocinio e il contributo del Comune di Martina Franca, Assessorato alla Cultura, del Comune di Locorotondo, della Regione Puglia, con la collaborazione dell’avv. Rosanna Pantone, direttore artistico del Teatro Nuovo Martina Franca e di numerose scuole e associazioni del territorio.

Biglietti su https://www.ticketone.it/ o al botteghino del teatro Nuovo: 080.840.73.13