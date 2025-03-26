Varie regioni d’Italia oggi in allerta maltempo (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni: diffuse e persistenti, a prevalente caratteri di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati. Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.