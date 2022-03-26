Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 26 marzo 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.570
Provincia di Bat: 555
Provincia di Brindisi: 674
Provincia di Foggia: 1.034
Provincia di Lecce: 2.130
Provincia di Taranto: 890
Residenti fuori regione: 41
Provincia in definizione: 15
116.334
Persone attualmente positive
620
Persone ricoverate in area non critica
32
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 286.681
Provincia di Bat: 83.141
Provincia di Brindisi: 80.832
Provincia di Foggia: 134.153
Provincia di Lecce: 172.962
Provincia di Taranto: 116.289
Residenti fuori regione: 6.349
Provincia in definizione: 2.866