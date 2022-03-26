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Puglia: 883273 positivi a test corona virus, incremento di 7909 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

26 Marzo 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 26 marzo 2022

7.909

Nuovi casi

37.811

Test giornalieri

11

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.570
Provincia di Bat: 555
Provincia di Brindisi: 674
Provincia di Foggia: 1.034
Provincia di Lecce: 2.130
Provincia di Taranto: 890
Residenti fuori regione: 41
Provincia in definizione: 15
116.334

Persone attualmente positive

620

Persone ricoverate in area non critica

32

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

883.273

Casi totali

9.549.959

Test eseguiti

759.018

Persone guarite

7.921

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 286.681
Provincia di Bat: 83.141
Provincia di Brindisi: 80.832
Provincia di Foggia: 134.153
Provincia di Lecce: 172.962
Provincia di Taranto: 116.289
Residenti fuori regione: 6.349
Provincia in definizione: 2.866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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