Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana sono le regioni a rischio alto, secondo il monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità.

Di Francesco Santoro:



In Puglia imperversa la variante inglese del Covid. Stando ai dati del laboratorio di Epidemiologia molecolare e Sanità del Policlinico di Bari e dell’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata, diretti rispettivamente dalla professoressa Maria Chironna e dal professor Antonio Parisi, il ceppo isolato nel Regno Unito è stato riscontrato nel 93 per cento dei 126 tamponi esaminati. Mentre le varianti del virus scoperte in Sudafrica e Brasile, almeno per il momento, non stanno circolando.

A Massafra (Taranto), intanto, «si registrano 429 positivi- comunica il sindaco Fabrizio Quarto-, mentre i concittadini in isolamento domiciliare sono 270». Inoltre, il primo cittadino, «nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica», annuncia la proroga fino al 7 aprile dell’ordinanza che dispone la sospensione del mercato settimanale del martedì e vieta «l’esercizio dell’attività di vendita itinerante di generi alimentari e non», si legge in una nota del Comune. Quanto, invece, ai controlli effettuati dalla polizia locale, una persona «è stata denunciata alla Procura della Repubblica», perché «nonostante positiva al Sars-Cov-2, andava tranquillamente in giro», afferma il governo locale.