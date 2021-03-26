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Puglia fra le cinque regioni a rischio alto. Imperversa la variante inglese Massafra: positivo a test corona virus era in giro, denunciato

26 Marzo 2021
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Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana sono le regioni a rischio alto, secondo il monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità.

Di Francesco Santoro:

In Puglia imperversa la variante inglese del Covid. Stando ai dati del laboratorio di Epidemiologia molecolare e Sanità del Policlinico di Bari e dell’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata, diretti rispettivamente dalla professoressa Maria Chironna e dal professor Antonio Parisi, il ceppo isolato nel Regno Unito è stato riscontrato nel 93 per cento dei 126 tamponi esaminati. Mentre le varianti del virus scoperte in Sudafrica e Brasile, almeno per il momento, non stanno circolando.
A Massafra (Taranto), intanto, «si registrano 429 positivi- comunica il sindaco Fabrizio Quarto-, mentre i concittadini in isolamento domiciliare sono 270». Inoltre, il primo cittadino, «nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica», annuncia la proroga fino al 7 aprile dell’ordinanza che dispone la sospensione del mercato settimanale del martedì e vieta «l’esercizio dell’attività di vendita itinerante di generi alimentari e non», si legge in una nota del Comune. Quanto, invece, ai controlli effettuati dalla polizia locale, una persona «è stata denunciata alla Procura della Repubblica», perché «nonostante positiva al Sars-Cov-2, andava tranquillamente in giro», afferma il governo locale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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