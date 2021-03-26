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Il fidanzato di Taranto la lascia con una telefonata, ragazza marchigiana messa in salvo per telefono da un poliziotto Complicato rintracciare la giovane

26 Marzo 2021
polizia foto dietro

Il fidanzato l’aveva lasciata al telefono. Sempre con una telefonata il giovane tarantino ha telefonato alla polizia, manifestando preoccupazione per la sorte della ragazza che aveva minacciato il suicidio per la fine della relazione. Dalla sala operativa della questura deli Pesaro un poliziotto ha così tentato in vari modi di contattare la giovane donna e non è stato facile riuscire a parlarci. Una volta stabilito il contatto, al telefono l’agente ha ricondotto alla calma la ragazza e nel frattempo i carabinieri della zona di Fano appositamente allertati l’hanno raggiunta e messa definitivamente in salvo.


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