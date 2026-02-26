Di seguito un comunicato diffuso da Rete Oltre:

“SAI che conosciamo Foggia?”. È il titolo della nuova iniziativa promossa dalla cooperativa sociale Medtraining che gestisce progetti SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione – nei comuni di Manfredonia, Candela, Cerignola ampliamento, Orsara di Puglia e San Ferdinando di Puglia. I SAI, di competenza delle Amministrazioni Comunali, offrono servizi integrati di accoglienza destinati a rifugiati, minori stranieri non accompagnati, richiedenti e titolari di protezione internazionale. Saranno proprio loro i protagonisti di questa nuova occasione di integrazione e socializzazione che offrirà loro la possibilità di conoscere meglio il nostro territorio. In modo particolare, le bellezze storiche e architettoniche della città di Foggia.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 26 febbraio 2026, con ritrovo alle ore 10.30 presso lo Slow Park di Foggia, di fianco al Nodo Intermodale. È da qui che il gruppo proveniente dal progetto SAI di Manfredonia sarà accompagnato da Franca Palese, guida turistica abilitata e presidente ConfGuide Foggia, in un percorso nei luoghi della nascita del capoluogo Dauno, visitando il centro storico, la Cattedrale, le piazze e i palazzi della città vecchia, riscoprendo anche le tracce della presenza dei Federico II. Beneficiari e beneficiarie del SAI saranno accompagnate anche da operatori e mediatori culturali del progetto, proprio per facilitare la conoscenza e il senso delle attività programmate. La visita guidata si concluderà intorno alle ore 12.30 sempre allo Slow Park, dove si fermeranno per condividere il momento del pranzo. Le visite degli altri progetti SAI, alcuni dei quali gestiti insieme a SocialService e Kaleidos, sono in programma nelle prossime settimane.