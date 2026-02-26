La sperimentazione inizierà da Bari entro l’estate. Entro un anno l’attivazione in tutta la regione. Questa la prospettiva per il centro unico di prenotazione, con la messa in rete le dieci delle aziende sanitarie pugliesi. In questo modo, ha spiegato l’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, alla commissione consiliare, ogni cittadino avrà a disposizione “tutte le disponibilità, non solo nel suo territorio ma anche in quelli limitrofi, anche di province diverse.”
3 Maggio 2026Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali