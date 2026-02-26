Di seguito il comunicato:

L’Odissea di Omero rivive tra parole e musica al Teatro Radar di Monopoli. Domenica 1 marzo alle ore 21 va in scena l’adattamento di Tonino Guerra dell’epopea per eccellenza, interpretato da Teresa Ludovico – voce narrante, che cura anche la regia dello spettacolo) e la musica live del polistrumentista Alessandro Pipino.

Otto canti in cui si naviga tra le pagine dedicate a Polifemo, il canto di Circe, quello delle Sirene o di Penelope. “Su quella barca, con Ulisse, ci sono anch’io – racconta Guerra – L’Odissea è uno dei libri fondamentali che sta nella mia memoria, anche se in fondo tutti i miei libri sono stati dei racconti di viaggio. Con questo ultimo lavoro ho scelto di indossare i panni di un Ulisse pieno di debolezze, umanamente fragile, che rimane incantato per il canto degli uccelli o quello della pioggia. Penso che Odissea sia un’opera molto indicata per i giovani che oggi non hanno più ideali, sono distratti dalla modernità che sta cancellando la fantasia. Io ho cercato di riavvicinarli all’immaginazione evocando e ritrovando la forza di un’antica curiosità, perché la fantasia è legata alla memoria del passato. Il rispetto per il passato è essenziale”.

Biglietto 20 euro per la platea e 18 euro per la galleria, acquistabili al botteghino (via Magenta 71, Monopoli, attivo dal martedì al venerdì ore 17-19), nei punti vendita del circuito Vivaticket e online. Disponibili anche abbonamenti per assistere a tutti gli spettacoli a prezzo ridotto. Per informazioni: 335 756 47 88, info@teatroradar.it.

Il progetto speciale Rinascenza vede la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianno Forte per Fondazione SAT, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Teatri di Bari.