Di seguito il comunicato:



La città 30 attraverso le voci e le aspettative delle associazioni e dei cittadini che hanno scelto di essere protagonisti della campagna Lecce30: lunedì 26 febbraio alle 17 al Convitto Palmieri presentazione della petizione al Comune di Lecce. In interventi di tre minuti ogni rappresentate di associazione esprimerà le proprie motivazioni di adesione alla campagna.

Così si apre ufficialmente la campagna per la raccolta di firme su una petizione popolare per chiedere che Lecce diventi una città 30. L’iniziativa è promossa dal movimento di cittadinanza attiva LeccePedala a cui ha aderito un cartello di ben 33 associazioni e realtà sociali della città e nasce nel solco dell’esperienza di 30logna, all’interno del network Italia30 cui aderiscono movimenti e associazioni di una decina di capoluoghi. L’evento è organizzato in collaborazione con il Polo Biblio-museale di Lecce.

Introducono Adriana De Carlo e Andrea Alba, portavoce di LeccePedala; coordina Roberto Guido. Hanno assicurato il loro intervento: Massimo Di Giulio per Fiab Lecce Cicloamici; Maurizio Manna per Legambiente Puglia; Angelo Bianco per Arci; Elena Foti per Adoc Lecce; Mariacristina Solombrino per Soroptimist International Club Lecce; Chiara Oliva per Bicibus; Rachele Savina per Link; Gabriele Spinelli per Udu; Donata Bologna per Città Fertile; Giulia Tenuzzo per Salento Bici Tour; Sonia Ligorio per Veloservice Lecce; Ernesto Fumarola per Ciclofficina Onza Onza; Salvatore Coluccia per Salento E-Cycling; Daniela Scianaro per Todo Modo; Alessandro Cappilli per Teatro Koreja; Ilaria Florio per Camera a Sud/Crocevia; Chiara Rotundo per Mollare Mai; Davide Dongiovanni per Costruiamo Inclusione; Pierpaolo Tana per PosSiamo aps; Nicola Ciannamea per Life Walking; Aurelia Cipollini per Fucina Salentina; Piergigi Caiulo per Rione Santa Rosa aps; Gianfranco Galluccio per Prossima.

Nella petizione, indirizzata al sindaco e al presidente del Consiglio comunale a norma del regolamento sulla partecipazione popolare, si chiede di “fissare al 1° gennaio 2026 l’attuazione di Lecce30, estendendo il limite di velocità di 30 km/h a tutte le strade locali urbane possibili secondo le norme e le direttive in essere, esclusi gli assi di scorrimento urbano, e adottando nel contempo e progressivamente una serie di misure collaterali“.

La richiesta è motivata innanzitutto dalla necessità di elevare la sicurezza sulla rete di strade cittadine e di strappare Lecce dalla morsa del traffico, rendendola effettivamente accessibile ed elevando gli standard di sicurezza per gli utenti fragili, a iniziare da pedoni e ciclisti. Nel Comune di Lecce, dal 2014 al 2023 nell’intero territorio comunale si sono registrati 40 morti e 4.158 feriti in 4.198 incidenti stradali. La media di 4 morti e 416 feriti all’anno è sottostimata perché sono inclusi gli anni di lockdown. Tra il 2014 e il 2023 nel territorio comunale sono stati coinvolti negli incidenti 748 pedoni (8 morti e 696 feriti) e 454 ciclisti (3 morti e 411 feriti). Un prezzo che i promotori della petizione ritengono inaccettabile.

Strumento per promuovere la campagna è il sito www.lecce30.it attraverso il quale è possibile scaricare i moduli, da stampare, firmare e riconsegnare ai punti di raccolta firme indicati sullo stesso sito web. Nel sito, che riporta dati e statistiche scientifiche a sostegno della città 30 con espliciti riferimenti anche alla realtà urbana di Lecce, c’è una risposta a tutti i dubbi e le perplessità sollevate dal dibattito che si è aperto sui temi della mobilità sostenibile.

Insieme a LeccePedala, sono parte attiva di Lecce30 le seguenti associazioni e realtà sociali:

Fiab Lecce Cicloamici, Legambiente Puglia, Arci, Adoc Lecce, Fai delegazione di Lecce, Soroptimist International Club Lecce, Link, Udu, Salento Bici Tour, Veloservice Lecce, CPK Lecce, Ciclofficina Onza Onza, Città Fertile, Salento E-Cycling, Lupi del Salento, Tortuga Mtb, Teatro Koreja, Associazione Opera Prima, Db d’essai, Camera a Sud/Crocevia, Mollare Mai, Fondazione Div.ergo onlus, Costruiamo Inclusione, PosSiamo aps, Life Walking, Fucina Salentina, Tagghiate Urban Factory, Oikos, Todo Modo, Rione Santa Rosa aps, Prossima.

Adriana De Carlo e Andrea Alba(Portavoce Lecce30/LeccePedala)