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Serie D girone H Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

26 Febbraio 2023
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Si giocano oggi le partite del campionato di serie D girone H. Fra le gare in programma Bitonto-Molfetta, Brindisi-Team Altamura, Casarano-Matera, Francavilla in Sinni-Nardò, Gravina in Puglia-Città di Fasano, Martina-Putegolana e Nocerina-Barletta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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