Si giocano oggi le partite del campionato di serie D girone H. Fra le gare in programma Bitonto-Molfetta, Brindisi-Team Altamura, Casarano-Matera, Francavilla in Sinni-Nardò, Gravina in Puglia-Città di Fasano, Martina-Putegolana e Nocerina-Barletta.
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione