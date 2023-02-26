Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta gialla, rischio idrogeologico, per i settori Puglia A, Puglia B e Puglia I.
Il primo con validità fino alle 20: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.”Rischio:aallerta Il secondo con validità domani dalle 8 per dodici ore. Si prevedono anche in questo caso “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.