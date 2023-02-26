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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia, maltempo: allerta temporali, oggi per il foggiano e domani per il resto della regione Protezione civile, previsioni meteo

26 Febbraio 2023
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta gialla, rischio idrogeologico, per i settori Puglia A, Puglia B e Puglia I.

Il primo con validità fino alle 20: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.”Rischio:aallerta Il secondo con validità domani dalle 8 per dodici ore. Si prevedono anche in questo caso “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 

 

 

 


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