Francesco Vitale, 45 anni, di Bari, morto volando giù dal settimo piano di un palazzo nel quartiere Magliana, a Roma. Che ci facesse lì il pr delle discoteche baresi, molto conosciuto nell’ambiente in Puglia, è ciò che cercano di stabilire i carabinieri. Parenti ed amici respingono fermamente l’ipotesi del suicidio, la compagna (secondo Rainews) ascoltata dagli investigatori in Puglia, parlava di debiti accumulati dall’uomo con malavitosi pakistani. Indagini a tutto campo per la morte dell’uomo, non escludendo di valutare qualche precedente che Vitale aveva a carico.