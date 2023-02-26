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Barletta sempre all’inseguimento della Cavese. Vittorie per Bitonto, Casarano e Martina Calcio serie D girone H

26 Febbraio 2023
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Di Stefano Inchingolo:

Si sono giocate oggi le partite dell’ottava giornata di ritorno nel campionato di calcio di serie D girone H. Fra i risultati Bitonto-Molfetta 3-1, Brindisi-Team Altamura 1-1, Casarano-Matera 2-1, Francavilla in Sinni-Nardò 2-1, Gravina in Puglia-Città di Fasano 0-0, Martina-Puteolana 2-1, Nocerina-Barletta 0-1.

In classifica al comando la Cavese con 50 punti davanti al Barletta che è a quota 48, quindi Nardò con 46, Brindisi 44, Team Altamura 40. Bitonto e Città di Fasano in ottava posizione a quota 36, Martina 35. Quindicesimo 8 Molfetta con 23 punti, in una classifica chiusa dalla Puteolana, diciottesima a quota 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

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