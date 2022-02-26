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Puglia, maltempo: allerta temporali, vento, neve e grandine. Temperature giù anche di dieci gradi Protezione civile, previsioni meteo

26 Febbraio 2022
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“Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, locali grandinate, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento; Nevicate: al di sopra di 500-700 m, in abbassamento fino a 200-300 m con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti su Puglia settentrionale; Vento: da forti a burrasca settentrionali su Puglia centro-settentrionale, con rinforzi di burrasca forte su settori costieri.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia che ha diffuso il messaggio di allerta con validità dalle 8 odierne per 24-36 ore. Crollo delle temperature: anche dieci gradi in meno rispetto a ieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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