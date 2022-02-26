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Neve nel foggiano Puglia, allerta maltempo fino a domani

26 Febbraio 2022
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Il previsto maltempo con calo notevole delle temperature ha raggiunto la Puglia.  L’immagine è tratta da un video diffuso da Ennio Mascia e si riferisce a Faeto nel primo pomeriggio. Ad Orto di Zolfo, territorio di Celle San Vito, temperatura di – 3 gradi alle quattro del pomeriggio.

Allerta maltempo per l’intera Puglia fino a domani pomeriggio: condizioni meteo di temporali o grandinate, neve a quote collinare e vento fino a burrasca forte, le previsioni della protezione civile che ha diffuso anche lo schema di rischio relativo (qui sotto).

Sospesa Campobasso-Turris alla fine del primo tempo e rinviata Avellino-Catania, in entrambi i casi per neve.

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