Scrive Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano informa:

“Come avevamo previsto abbiamo il primo soggetto influenzato residente nella provincia di Taranto, sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita, positivo al test Coronavirus.

Il test verrà domani trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza.

Il paziente è isolato sin da ieri al reparto infettivi dell’Ospedale Santissima Annunziata in stanza a pressione negativa, è stato prelevato dal domicilio nel quale viveva a suo dire da solo in ambulanza del 118 dedicata da personale dotato dei necessari Dispositivi di Protezione.

Il decorso dell’influenza è regolare e allo stato senza complicazioni.

Tutte le persone con le quali il soggetto è stato in contatto dopo il soggiorno a Codogno verranno sottoposte a tampone e poste in quarentena nelle prossime ore secondo i protocolli previsti.”

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto:

La Asl di Taranto comunica che il soggetto risultato positivo al test Coronavirus, in attesa di conferma da parte dell’Istituto superiore di sanità al quale il test verrà trasferito, proviene da Codogno ove si era recato in visita prima del suo rientro in Puglia, in un comune della provincia di Taranto.

Il triage è stato svolto dal 118, che ha immediatamente ricoverato il caso sospetto presso il Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Taranto. Il trasporto è avvenuto in sicurezza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale già nelle disponibilità del 118 e delle quattro associazioni convenzionate ad hoc per l’eventuale trasporto di pazienti “casi sospetti “da COVID-19.

Giunto al Reparto di Malattie Infettive, reparto preparato da diversi giorni in ottemperanza alle normative vigenti e alle disposizioni regionali e ministeriali, il paziente ha seguito il percorso previsto dal protocollo per la stanza a pressione negativa dov’è attualmente ricoverato.

I sanitari del reparto, costantemente in contatto con gli organismi regionali, svolgono ogni attività clinica sanitaria secondo quanto previsto dal protocollo.​

Scrive Giuseppe Turco, consigliere regionale della Puglia:

Spero di fare del mio meglio nel descrivere la vicenda che vede coinvolta la nostra comunità senza creare allarmismi e cercando di tranquillizzarvi.

Un nostro concittadino dal 19 al 24 febbraio ha soggiornato a Codogno.Da Codogno lo hanno tranquillizzato a ripartire per Torricella,rispettando la quarantena.

Il 24 sera ha raggiunto Torricella con il fratello.

A Torricella ha allertato l’amministrazione e il sottoscritto quando era asintomatico.

Gli ho detto di stare in isolamento con la famiglia del fratello e di avvertirmi in presenza di sintomi,tranquillizzandolo per il giorno dopo.

Alle 7.00 del mattino presentava febbre,abbiamo contattato il 112 e il 118 ed è seguito il ricovero.

Per il paziente è stato rispettato in toto l’isolamento.

chiedo cortesemente a tutti come medico e amico la massima collaborazione,in primis non facciamoci prendere dal panico e rimaniamo tranquilli.

Il Sindaco è in contatto con le autorità preposte per le decisioni in merito.

Il paziente l’ho sentito 30 minuti fa,ed è asintomatico.

Per cortesia evitate di pubblicare nomi e cognomi di cittadini,è un vero peccato,poteva accadere a tutti.

Sono a vostra completa disposizione,come ho detto in questi giorni le epidemie virali si possono rallentare,ma non è possibile bloccarle.

Cerchiamo di superare la paura,senza allarmismi.

A breve, il Direttore delle malattie infettive del Moscati di Taranto sarà a Torricella per i tamponi da eseguire ai parenti del paziente.

Buona serata