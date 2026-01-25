Di seguito il comunicato:

Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, a Martina Franca, nella Villa Comunale Garibaldi, si svolgerà il Festival Capocanale Fest – Riti, Suoni e Sapori della Valle d’Itria. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria Aps Ets, in collaborazione con E20IDEA srl con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le tradizioni musicali e artigianali della Valle d’Itria. La due giorni di eventi è frutto di un progetto, presentato dal Comune di Martina e approvato e finanziato dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 139 della L. R. 42/2024. Il festival prende ispirazione dalla tradizione del “capocanale”, una festa antica del mondo rurale che celebrava il lavoro collettivo e la convivialità, annullando le distanze sociali e riunendo la comunità locale. L’evento vuole riscoprire, custodire e trasmettere i saperi del territorio in chiave moderna, con un approccio partecipativo e creativo, in linea con la visione dell’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria. Capocanale Fest sarà un momento di incontro e di condivisione, caratterizzato da musica, danze, teatro, cibo e mestieri tradizionali, per celebrare l’identità immateriale della comunità locale e promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. La realizzazione è stata resa possibile anche grazie alla partecipazione delle attività di ristorazione che hanno accolto l’invito del Comune a preparare il momento conviviale e alle associazioni del territorio coinvolte nelle attività che animeranno tutto l’evento. *Informazioni sull’evento:* – Data: 31 gennaio e 1 febbraio 2026 – Luogo: Villa Garibaldi, Martina Franca – Programma: musica, danze, teatro, laboratori, prodotti locali

Programma evento

CAPOCANALE FEST – RITI, SUONI E SAPORI DELLA VALLE D’ITRIA

*Sabato 31 gennaio – Giornata delle Tradizioni* – dalle ore 16.00 alle 22.00

– 16.00: Mercati della terra (a cura di Slow Food)

– 18.00: Rievocazione storica delle tradizioni artigianali e allestimento dei laboratori di antichi mestieri nei quali i visitatori potranno cimentarsi. – Laboratori artigianali di uncinetto, intrecci, lavoro a maglia, sartoria, danze popolari etc.. (a cura delle Associazioni Riflessi d’arte Aps-Ets, Terra Martinae Aps, La bottega del tempo perso, Popular Folk)

Rappresentazione teatrale “Aspettando il Capocanale” (spettacoli alle ore 18.00, 19.00 e 20.00) a cura dell’Ass.ne Teatro dell’Altopiano Aps

*Domenica 1 febbraio – Festa del Capocanale* – dalle ore 9.30 alle 14.00

– 9.30 – 13.30: Mercati della terra e stand degustativi (a cura di Slow Food) – 11.45: Racconti della tradizione (a cura dell’Ass.ne Accadēmjə d’a Cutəzzə 2010)

– 12.45: Pranzo di comunità con piatti tipici del capocanale (a cura dell’Ass.ne HO.RE.CA) – 14.00: Ballo collettivo folkloristico (a cura di Anna La Neve)

L’evento è aperto a tutti e si svolgerà interamente in Villa Garibaldi. Il Pranzo di comunità è gratuito, per partecipare la prenotazione è obbligatoria presso Infopoint Martina Franca tel: 080 4116554 – 348 5109524. Posti limitati.