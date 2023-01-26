Di seguito il comunicato:
E’ stato ufficialmente presentata nel corso della mattinata di mercoledì 25
Gennaio presso i Giardini Virgilio a Taranto, la terza edizione del Premio
Giorgio Di Ponzio – Diffusori di bellezza. L’evento, organizzato
dall’associazione Giorgio Forever, in collaborazione con Giustizia per Taranto,
è stato illustrato da Carla Luccarelli, madre del piccolo Giorgio, Mino
Palmisano della stessa associazione e Adriano Di Giorgio che presenterà la
serata.
La terza edizione del Premio Giorgio Di Ponzio – Diffusori di bellezza, che
giunge a quattro anni di distanza dalla scomparsa del piccolo Giorgio, si terrà il
prossimo 25 febbraio presso il foyer del teatro Orfeo di Taranto, con inizio alle
ore 17,30.
Nel corso della serata, saranno premiati in base alle segnalazioni che
giungeranno via mail a partire dalla data del 26 Gennaio 2023, sino al prossimo
10 Febbraio, colore che attraverso le loro storie hanno regalato emozioni di
notevole importanza sociale. Il premio è aperto a tutti, dal cittadino comune
all’imprenditore che attraverso la sua attività ha compiuto un gesto di particolare
rilevanza comune.
Per votare, basta scrivere una mail al seguente indirizzo:
ufficiostampagiorgiofoverever@gmail.com
Queste le dichiarazioni di Carla Luccarelli:
www.MazzarellaMaurizio.it | Maurizio Mazzarella – Giornalista Pubblicista
O.N.d.G. N°138263 | P.I. 02985480736
Direttore Responsabile: GiornaleRossoBlu.it – GiornaleMetal.it
Sede Legale: Piazza Alda Merini 12 c.a.p. 74121 Taranto | Cell.: 3395020938
Pec: maurizio.mazzarella@pecgiornalisti.puglia.it | E-mail: mazzarellapressoffice@gmail.com
“Siamo felici di essere qui, riceviamo sempre valanghe di storie che ci fanno
commuovere. Tutto il percorso dalla mail, alla consegna del premio è toccante.
Molte persone sentono di non meritare il premio, perché non pensano di
meritarlo. Il loro gesto è del tutto naturale. Proseguiremo con questo premio
con determinazione, proprio perché segue quelle che erano le azioni di
Giorgio.”
A seguire le parole di Adriano Di Giorgio:
“Sono onorato di partecipare a questo evento perché nasce dalle gesta di un
giovane. Dai giovani deve ripartire questa città. Bisogna fare qualcosa per dare
risalto ai ragazzi. E’ bello che questo sia un premio che nasce dalla gente.
Saranno premiati coloro che compiano dei gesti di valore senza essere
pubblicizzati. L’evento si terrà in contemporanea con uno spettacolo di Marco
Bocci che prenderà parte ad un momento della premiazione. Quest’anno si
terrà nel Foyer dell’Orfeo, l’anno prossimo invece si svolgerà all’interno del
teatro con uno spettacolo.