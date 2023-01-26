Di seguito il comunicato:

E’ stato ufficialmente presentata nel corso della mattinata di mercoledì 25

Gennaio presso i Giardini Virgilio a Taranto, la terza edizione del Premio

Giorgio Di Ponzio – Diffusori di bellezza. L’evento, organizzato

dall’associazione Giorgio Forever, in collaborazione con Giustizia per Taranto,

è stato illustrato da Carla Luccarelli, madre del piccolo Giorgio, Mino

Palmisano della stessa associazione e Adriano Di Giorgio che presenterà la

serata.

La terza edizione del Premio Giorgio Di Ponzio – Diffusori di bellezza, che

giunge a quattro anni di distanza dalla scomparsa del piccolo Giorgio, si terrà il

prossimo 25 febbraio presso il foyer del teatro Orfeo di Taranto, con inizio alle

ore 17,30.

Nel corso della serata, saranno premiati in base alle segnalazioni che

giungeranno via mail a partire dalla data del 26 Gennaio 2023, sino al prossimo

10 Febbraio, colore che attraverso le loro storie hanno regalato emozioni di

notevole importanza sociale. Il premio è aperto a tutti, dal cittadino comune

all’imprenditore che attraverso la sua attività ha compiuto un gesto di particolare

rilevanza comune.

Per votare, basta scrivere una mail al seguente indirizzo:

ufficiostampagiorgiofoverever@gmail.com

Queste le dichiarazioni di Carla Luccarelli:

www.MazzarellaMaurizio.it | Maurizio Mazzarella – Giornalista Pubblicista

O.N.d.G. N°138263 | P.I. 02985480736

Direttore Responsabile: GiornaleRossoBlu.it – GiornaleMetal.it

Sede Legale: Piazza Alda Merini 12 c.a.p. 74121 Taranto | Cell.: 3395020938

Pec: maurizio.mazzarella@pecgiornalisti.puglia.it | E-mail: mazzarellapressoffice@gmail.com

“Siamo felici di essere qui, riceviamo sempre valanghe di storie che ci fanno

commuovere. Tutto il percorso dalla mail, alla consegna del premio è toccante.

Molte persone sentono di non meritare il premio, perché non pensano di

meritarlo. Il loro gesto è del tutto naturale. Proseguiremo con questo premio

con determinazione, proprio perché segue quelle che erano le azioni di

Giorgio.”

A seguire le parole di Adriano Di Giorgio:

“Sono onorato di partecipare a questo evento perché nasce dalle gesta di un

giovane. Dai giovani deve ripartire questa città. Bisogna fare qualcosa per dare

risalto ai ragazzi. E’ bello che questo sia un premio che nasce dalla gente.

Saranno premiati coloro che compiano dei gesti di valore senza essere

pubblicizzati. L’evento si terrà in contemporanea con uno spettacolo di Marco

Bocci che prenderà parte ad un momento della premiazione. Quest’anno si

terrà nel Foyer dell’Orfeo, l’anno prossimo invece si svolgerà all’interno del

teatro con uno spettacolo.