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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo: zone dell'Emilia-Romagna in codice rosso

25 Dicembre 2025
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Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). In Romagna c’è una zona in codice rosso. Allerta gialla, in Puglia, per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 per otto ore. Si fariferimento  a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;
da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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