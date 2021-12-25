Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 25 dicembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 497
Provincia di Bat: 141
Provincia di Brindisi: 263
Provincia di Foggia: 239
Provincia di Lecce: 332
Provincia di Taranto: 152
Residenti fuori regione: 42
Provincia in definizione: 5
10.864
Persone attualmente positive
172
Persone ricoverate in area non critica
25
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 104.966
Provincia di Bat: 29.717
Provincia di Brindisi: 24.087
Provincia di Foggia: 52.323
Provincia di Lecce: 35.595
Provincia di Taranto: 44.215
Residenti fuori regione: 1.202
Provincia in definizione: 558