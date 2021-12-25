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Puglia: 292663 positivi a test corona virus, incremento di 1671 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

25 Dicembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 25 dicembre 2021

1.671

Nuovi casi

40.295

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 497
Provincia di Bat: 141
Provincia di Brindisi: 263
Provincia di Foggia: 239
Provincia di Lecce: 332
Provincia di Taranto: 152
Residenti fuori regione: 42
Provincia in definizione: 5
10.864

Persone attualmente positive

172

Persone ricoverate in area non critica

25

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

292.663

Casi totali

5.403.620

Test eseguiti

274.847

Persone guarite

6.952

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 104.966
Provincia di Bat: 29.717
Provincia di Brindisi: 24.087
Provincia di Foggia: 52.323
Provincia di Lecce: 35.595
Provincia di Taranto: 44.215
Residenti fuori regione: 1.202
Provincia in definizione: 558

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