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Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
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Oggi il lancio: cerca le origini dell’universo il telescopio progettato da un pugliese di 36 anni Alle 13,20 di Natale inizia il viaggio di Webb, strumento che l'umanità deve a Giuseppe Cataldo, di Lizzano

25 Dicembre 2021
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Il New York Times lo ha definito “lo strumento più potente dell’umanità per studiare la formazione del nostro universo e dei mondi lontani nella nostra galassia.” Roba da provare a scovare informazioni a più di tredici miliardi di anni luce, è scritto altrove.

Si tratta del telescopio Webb che, trasportato da un razzo Ariane, oggi va hello spazio. Lancio da Kourou, Guyana francese, alle 13,20 ora italiana. Il telescopio Webb è stato progettato da uno scienziato che, dalla Puglia, è in forza alla Nasa: si tratta di Giuseppe Cataldo, 36 anni, originario di Lizzano.

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(foto: home page, tratta da tweet Nasa; interna, tratta da tweet di Giuseppe Cataldo)


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