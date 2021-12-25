Il New York Times lo ha definito “lo strumento più potente dell’umanità per studiare la formazione del nostro universo e dei mondi lontani nella nostra galassia.” Roba da provare a scovare informazioni a più di tredici miliardi di anni luce, è scritto altrove.

Si tratta del telescopio Webb che, trasportato da un razzo Ariane, oggi va hello spazio. Lancio da Kourou, Guyana francese, alle 13,20 ora italiana. Il telescopio Webb è stato progettato da uno scienziato che, dalla Puglia, è in forza alla Nasa: si tratta di Giuseppe Cataldo, 36 anni, originario di Lizzano.

(foto: home page, tratta da tweet Nasa; interna, tratta da tweet di Giuseppe Cataldo)