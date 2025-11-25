Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati
puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli.
Venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.