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4 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo

25 Novembre 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati
puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli.
Venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 


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