Fra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è in parte la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “venti: forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca sui settori ionici e sulla Puglia meridionale, fino a burrasca forte sui settori appenninici; possibili mareggiate sulle coste esposte;
Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne della Puglia settentrionale, con quantitativi cumulativo generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori della Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.