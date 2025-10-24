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6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Casting per un film che sarà girato a Martina Franca e dintorni "Idillio" di Pierluigi Ferrandini prodotto da Altre Storie

25 Ottobre 2025
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Casting figurazioni e generici per film “Idillio” – una produzione Altre Storie con Rai Cinema

La produzione Altre Storie cerca figurazioni speciali, figurazioni e generici (comparse) con residenza in Puglia e nello specifico con residenza nelle province di Taranto, Bari, Brindisi, per il film “Idillio” di Pierluigi Ferrandini. I profili cercati sono i seguenti:

  • – uomini età 20/80;
  • – donne età 20/80;

La mail di candidatura deve contenere:

  • – un video di presentazione di 30 secondi circa;
  • – n.2 fotografie, una con primo piano e una a figura intera su sfondo possibilmente neutro (no con occhiali da sole, no con cappellini, no in foto di gruppo)

Il materiale deve essere nominato con nome e cognome e inviato via mail all’indirizzo: idilliocast@gmail.com

N.B. nell’oggetto della mail deve essere specificata la categoria/ruolo tra quelle sopra riportate (ad es: “uomini età 20/80 ”) e nel testo della mail indicare:

  • – Nome e cognome
  • – Età
  • – Numero di cellulare
  • – Altezza
  • – Taglia maglia
  • – Taglia pantalone
  • – Città di residenza
  • – Domicilio
  • – Segnalazione di eventuali tatuaggi e segni particolari

Le mail che non rispettano i criteri richiesti non saranno valutate.

Le riprese avranno inizio a novembre 2025, dureranno circa sette settimane e si svolgeranno tra Martina Franca e dintorni.

NON POSSONO LAVORARE PENSIONATI QUOTA CENTO E DIPENDENTI STATALI.

 

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