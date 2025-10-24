Casting figurazioni e generici per film “Idillio” – una produzione Altre Storie con Rai Cinema

La produzione Altre Storie cerca figurazioni speciali, figurazioni e generici (comparse) con residenza in Puglia e nello specifico con residenza nelle province di Taranto, Bari, Brindisi, per il film “Idillio” di Pierluigi Ferrandini. I profili cercati sono i seguenti:

– uomini età 20/80;

– donne età 20/80;

La mail di candidatura deve contenere:

– un video di presentazione di 30 secondi circa;

– n.2 fotografie, una con primo piano e una a figura intera su sfondo possibilmente neutro (no con occhiali da sole, no con cappellini, no in foto di gruppo)

Il materiale deve essere nominato con nome e cognome e inviato via mail all’indirizzo: idilliocast@gmail.com

N.B. nell’oggetto della mail deve essere specificata la categoria/ruolo tra quelle sopra riportate (ad es: “uomini età 20/80 ”) e nel testo della mail indicare:

– Nome e cognome

– Età

– Numero di cellulare

– Altezza

– Taglia maglia

– Taglia pantalone

– Città di residenza

– Domicilio

– Segnalazione di eventuali tatuaggi e segni particolari

Le mail che non rispettano i criteri richiesti non saranno valutate.

Le riprese avranno inizio a novembre 2025, dureranno circa sette settimane e si svolgeranno tra Martina Franca e dintorni.

NON POSSONO LAVORARE PENSIONATI QUOTA CENTO E DIPENDENTI STATALI.