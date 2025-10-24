Casting figurazioni e generici per film “Idillio” – una produzione Altre Storie con Rai Cinema
La produzione Altre Storie cerca figurazioni speciali, figurazioni e generici (comparse) con residenza in Puglia e nello specifico con residenza nelle province di Taranto, Bari, Brindisi, per il film “Idillio” di Pierluigi Ferrandini. I profili cercati sono i seguenti:
- – uomini età 20/80;
- – donne età 20/80;
La mail di candidatura deve contenere:
- – un video di presentazione di 30 secondi circa;
- – n.2 fotografie, una con primo piano e una a figura intera su sfondo possibilmente neutro (no con occhiali da sole, no con cappellini, no in foto di gruppo)
Il materiale deve essere nominato con nome e cognome e inviato via mail all’indirizzo: idilliocast@gmail.com
N.B. nell’oggetto della mail deve essere specificata la categoria/ruolo tra quelle sopra riportate (ad es: “uomini età 20/80 ”) e nel testo della mail indicare:
- – Nome e cognome
- – Età
- – Numero di cellulare
- – Altezza
- – Taglia maglia
- – Taglia pantalone
- – Città di residenza
- – Domicilio
- – Segnalazione di eventuali tatuaggi e segni particolari
Le mail che non rispettano i criteri richiesti non saranno valutate.
Le riprese avranno inizio a novembre 2025, dureranno circa sette settimane e si svolgeranno tra Martina Franca e dintorni.
NON POSSONO LAVORARE PENSIONATI QUOTA CENTO E DIPENDENTI STATALI.