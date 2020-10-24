Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale approva lo schema del disciplinare di cooperazione con ACI(automobile club d’Italia,gestore del pubblico registro automobilistico ai sensi della Legge n.510 del 19.02.1928) in materia di tasse automobilistiche regionali.

I vertici dell’ACI a metà luglio 2020 comunicano la disponibilità a proseguire il rapporto con la Regione in scadenza il 31 luglio dello stesso anno.

Pertanto gli oneri economici a carico dell’Ente regionale ammontano a 3.090.450,00 euro : 90.450,00 euro per l’anno 2020,1.500.000,00 euro anno 2021 e 1.500.000,00 euro anno 2023.

Tra le mansioni che ACI deve svolgere si riscontra la gestione dell’archivio tasse automobilistiche lucane, il controllo di merito finalizzato all’individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo.

Le procedure per l’analisi di indicatori della conduzione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione utilizzano i dati presenti nell’archivio delle tasse automobilistiche.

E’ consentito al soggetto passivo di imposta o suo incaricato l’accesso ai dati concernenti la propria posizione fiscale su tutte le piattaforme digitali della Regione Basilicata, di ACI o più in generale della Pubblica amministrazione.

La Regione per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI nonché eventuali deleghe di funzioni.

Invece ACI metterà a disposizione,in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware necessari allo scopo che sono e resteranno di sua proprietà.

Inoltre il sistema informativo del Pubblico registro automobilistico è in grado di garantire alla Regione una infrastruttura tecnologica(software di base,reti di comunicazione) “ad altissima resilienza e affidabilità in quanto è rispondente alle specifiche definite dall’Agenzia per l’Italia digitale e ufficializzata da ACI nell’ambito delle procedure di qualifica come Polo strategico nazionale, e l’architettura di sistema è predisposta per soddisfare esigenze di Business continuità ed eventualmente Disaster Recovery”.

La convenzione tra Regione e ACI ha validità dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2023.