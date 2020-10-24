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Pasta day nei mercati contadini di Bari e Lecce Giornata mondiale

25 Ottobre 2020
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Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Sarà Pasta Day a Bari e Lecce nei mercati contadini con le esibizioni in diretta delle ‘signore delle orecchiette’ per celebrare il piatto della crisi, con il 98% degli italiani che ha consumato pasta ogni settimana durante il lungo periodo del lockdown causato dall’emergenza Covid, rimanendo un ‘punto fermo dell’alimentazione’.

Lo annuncia Coldiretti Puglia che organizza il doppio appuntamento domenica 25 ottobre 2020, alle ore 10, a Bari al Mercato di Piazza del Ferrarese e a Lecce al mercato di Campagna Amica di Piazza Ludovico Ariosto, in occasione del World Pasta Day, la 22° edizione della Giornata Mondiale della Pasta che si incrocia con i 10 anni della Dieta Mediterranea Patrimonio Unesco.

Per l’occasione saranno diffusi i dati dello studio su ‘I consumi della pasta ai tempi del Covid’, sulla campagna del grano, sui consumi e sulle export pugliese della pasta, oltre alle ricette dei cuochi contadini che esaltano al meglio l’alimento simbolo della Dieta mediterranea nel mondo.

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