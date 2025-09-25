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4 Maggio 2026
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L’aereo con a bordo Netanyahu ha sorvolato il sud Italia nelle scorse ore. A luglio percorse la Puglia Il primo ministro israeliano è gravato da mandato di arresto della Corte penale internazionale

25 Settembre 2025
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Il primo ministro israeliano è in queste ore a New York per l’assemblea Onu. Per arrivarci (immagine diffusa da Ultimora.net) l’aereo presidenziale israeliano partito da Tel Aviv ha incluso nella sua rotta lo spazio aereo greco e quello italiano. In particolare ha sorvolato la Calabria e la Sardegna.

La cosa, in queste ore, provoca polemiche considerato il ruolo di Netanyahu e considerata la richiesta d’arresto nei suoi confronti da parte della Corte penale internazionale per crimini di guerra (ma ovviamente a bordo è territorio israeliano). Per esempio, stavolta è stato evitato lo spazio aereo francese.

La parte bassa della mappa riporta la traccia del ritorno dagli Usa (Netanyahu fu ricevuto da Trump) ad Israele dell’aereo governativo con a bordo il primo ministro israeliano, il 7 luglio scorso. In quel caso la rotta, più breve rispetto a ieri, riguardò fra l’altro la Francia e, in lungo, la Puglia.

Al link di seguito il tweet di Ultimora.net:

https://x.com/ultimoranet/status/1971122738879398178?t=MgzNCBLV7lm6ZzEEgmdTqg&s=08


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