Di seguito il comunicato:

Sei appuntamenti in uno dei ristoranti più apprezzati di Puglia, sei incontri letterari con degustazioni enogastronomiche abbinate ai libri, sei autori del territorio ma dal respiro nazionale. È Poetica in vino, la prima eno-rassegna letteraria in programma da settembre a febbraio al ristorante Al primo piano di Foggia, in corso P. Giannone n. 82. Si comincia giovedì 26 settembre alle ore 19 con le Collisioni Accidentali (Affiori, 2024) di Adelmo Monachese, autore e stand-up comedian tornato tra gli scaffali con un romanzo umoristico, dal piglio brillante, già apprezzato dal pubblico e presentato in diverse città italiane. A conversare con lui, e con tutti gli ospiti della rassegna, sarà la giornalista Francesca Romana Cicolella. La kermesse è organizzata in collaborazione con la libreria Ubik, ogni ticket prevede una consumazione con un calice di vino abbinato al libro protagonista della serata (info e prenotazioni: 0881.708672 – 3292715214).

Dopo l’appuntamento inaugurale con Adelmo Monachese, l’eno-rassegna accoglierà la poesia di Giammarco di Biase, atteso per martedì 29 ottobre (sempre ore 19) con la sua silloge poetica dal titolo S’aggrinza un astro (Ensemble, 2023). A seguire, giovedì 28 novembre, il criminologo e scrittore Antonio Diurno, di recente vincitore del concorso letterario “Cristina Campo”, presenta la sua inchiesta-reportage narrativa Cattive divise (Augh! Edizioni, 2024), incentrata sulla famigerata e cruenta “banda della Uno bianca”. Giovedì 19 dicembre tocca ad Alessandro Galano, docente, scrittore e giornalista, presentare il suo Scuola di santi (Les Flaneurs, 2024), raccolta di racconti apprezzata da pubblico e critica. Ultimi due appuntamenti della rassegna in programma nelle serate del 30 gennaio e del 20 febbraio, rispettivamente con Francesca Di Gioia, autrice di Note d’arsenico (Grenzi editore), e con il padrone di casa Nicola Russo, chef del ristorante che ospita la rassegna e autore del libro dal titolo La cucina terrazzana (Italia Editrice).