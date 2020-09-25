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Rt: Puglia 1,06 Indice di trasmissibilità corona virus

25 Settembre 2020
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Di Francesco Santoro:

Leggero decremento dell’indice di trasmissibilità del Coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.06 (sette giorni fa era 1.13) oltrepassando la soglia di guardia. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 anche in Molise (1.04), Bolzano (1.28), Umbria (1.06), Veneto (1.01), Abruzzo (1.1), Calabria (1.13), Sicilia (1.08), Campania (1.1), Liguria (1.31) e Friuli Venezia Giulia (1.11).
Secondo il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità, i focolai attivi in Italia sono 2.868, di cui 832 nuovi, in aumento per l’ottava settimana consecutiva. Nel Belpaese «l’epidemia è in «lento e progressivo peggioramento», scrivono nel report settimanale gli esperti di dicastero della Sanità e Iss, i quali, nonostante la situazione appaia migliore rispetto ad altri Paesi, invitano a evitare «un eccessivo rilassamento delle misure, con autorizzazione di eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici».

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