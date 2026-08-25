Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

È attiva da oggi la procedura a sportello della Regione Puglia per sostenere gli eventi dedicati alla promozione delle eccellenze agroalimentari pugliesi a marchio e certificate di qualità. La misura, prevista nell’ambito del Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, mette a disposizione 151.378,35 euro per sostenere sagre, fiere, manifestazioni ed eventi agroalimentari di particolare rilevanza storica e culturale che si svolgeranno e si concluderanno tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2026.

L’intervento è rivolto alle iniziative capaci di valorizzare e promuovere le produzioni agroalimentari pugliesi di qualità, con particolare attenzione alle eccellenze riconosciute dai sistemi di qualità e al Marchio collettivo “Prodotti di Qualità”, oltre a DOCG, DOP, IGP, IGT, DOC, produzioni biologiche e Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT).

Gli eventi candidati dovranno essere caratterizzati da storicità, continuità e forte radicamento territoriale, con l’obiettivo di celebrare e promuovere uno o più prodotti agroalimentari pugliesi di eccellenza. Per poter accedere al contributo, le manifestazioni dovranno essere state realizzate per almeno cinque edizioni e svolgersi nello stesso Comune nel quale si sono tenute tutte le precedenti edizioni.

“Questo intervento copre gli eventi autunnali che valorizzano l’identità agroalimentare dei nostri territori– dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli – nell’ambito della strategia della Regione Puglia utile a promuovere le nostre produzioni agroalimentari di qualità e valorizzare i territori rurali, sostenendo amministrazioni locali, associazioni, consorzi. Sagre, fiere e manifestazioni storiche rappresentano un patrimonio prezioso, perché custodiscono e tramandano l’identità produttiva, culturale e gastronomica della nostra regione. Con il sostegno agli eventi maggiormente radicati nelle comunità locali vogliamo rafforzare la conoscenza delle eccellenze pugliesi, avvicinare produttori e consumatori e consolidare il legame tra prodotti e territori. Investire in queste manifestazioni significa sostenere le economie locali e riconoscere il valore delle nostre tradizioni come motore di sviluppo e di promozione della Puglia”.

L’avviso, relativo alla lettera C.2, art. 3 del Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare, punta a valorizzare il patrimonio agroalimentare regionale, sostenere le realtà territoriali che da anni promuovono prodotti ed eccellenze locali e rafforzare la conoscenza delle produzioni di qualità della Puglia.

Particolare attenzione è riservata ai prodotti aderenti al Marchio collettivo “Prodotti di Qualità” e ai sistemi di qualità riconosciuti, tra cui DOCG, DOP, IGP, IGT, DOC, produzioni biologiche e PAT.

La storicità e la continuità delle manifestazioni dovranno essere adeguatamente documentate attraverso elementi quali SCIA comunali, atti amministrativi, locandine, rassegna stampa o altra documentazione idonea. È inoltre necessario dimostrare il radicamento territoriale dell’evento, che dovrà essere realizzato nel medesimo Comune in cui si sono svolte tutte le precedenti edizioni.

La concessione dei contributi avverrà attraverso una procedura a sportello. Le domande potranno essere presentate dalla pubblicazione dell’Avviso e fino al 31 dicembre 2026, salvo esaurimento anticipato della dotazione finanziaria, compilando il form e caricando la documentazione richiesta sulla piattaforma digitale dedicata:

https://moduli.regione.puglia.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CONTR_C2_2026_3Q

È fondamentale rispettare il termine minimo previsto dall’Avviso: la domanda dovrà essere trasmessa almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’evento. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al 20 dicembre 2026, salvo chiusura anticipata della procedura per esaurimento delle risorse.

Tutte le info sull’avviso sono disponibili al link: https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/-/avviso-pubblico-lettera-c.2-art.-3-concessione-di-contributi-per-sagre-fiere-e-manifestazioni-iii-quadrimestre-2026?redirect=%2Fweb%2Fagricoltura