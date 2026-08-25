Di seguito un comunicato diffuso dalla procura della Repubblica di Matera:

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Altamura hanno dato esecuzione a

un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 21 agosto

2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, su richiesta di questa Procura

della Repubblica, nei confronti di quattro persone.

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro e con altri soggetti

tuttora in corso di identificazione, di una serie di furti aggravati e del reato di riciclaggio, in relazione

ai cinque episodi delittuosi verificatisi, in rapida successione, nella notte del 31 marzo 2026, ai danni

di altrettante farmacie situate nei Comuni di Scanzano Jonico, Policoro e Nova Siri.

Secondo l’ipotesi accusatoria, allo stato condivisa dal G.I.P. esclusivamente ai fini dell’applicazione

della misura cautelare, almeno cinque persone, con il volto travisato e dotate di strumenti di

effrazione, radio ricetrasmittenti, torce frontali e indumenti idonei a impedirne il riconoscimento,

avrebbero raggiunto gli esercizi commerciali a bordo di un’autovettura Range Rover Sport

precedentemente rubata, sulla quale sarebbero state applicate targhe a loro volta sottratte, poche ore

prima, da una Porsche Macan parcheggiata a Scanzano Jonico.

In particolare, nell’arco temporale compreso tra le ore 1.17 e le ore 3.00 del 31 marzo 2026, sarebbero

state colpite:

alle ore 1.17 circa, la farmacia “Laguardia” di Scanzano Jonico, dalla quale sarebbero state

asportate due casse automatiche contenenti complessivamente circa 500 euro;

alle ore 1.40 circa, la farmacia “Gentile-Fraschetti” di Scanzano Jonico, dalla quale sarebbe

stata sottratta la somma di circa 8.300 euro;

alle ore 2.02 circa, la farmacia “De Santis” di Policoro, dalla quale sarebbero stati sottratti

circa 800 euro;

alle ore 2.20 circa, la farmacia “SS. Vergine di Anglona” di Policoro, dalla quale sarebbero

stati asportati denaro contante e assegni per un valore complessivo di circa 23.200 euro;

alle ore 3.00 circa, la farmacia “Izzi” di Nova Siri Scalo, dalla quale sarebbero state sottratte

due casse contenenti complessivamente circa 4.200 euro.

L’ammontare complessivo del denaro e degli altri titoli sottratti nel corso della notte è stato, pertanto,

quantificato in circa 37.000 euro.

L’autovettura utilizzata per raggiungere e lasciare i luoghi dei furti, risultata rubata a Ginosa nella

notte tra il 15 e il 16 marzo 2026, sarebbe stata condotta, al termine delle azioni, presso una base

logistica individuata a Santeramo in Colle. Il veicolo veniva successivamente rinvenuto

completamente incendiato, mentre le targhe applicate sul mezzo erano state sottratte, nella stessa

notte dei fatti, da un’altra autovettura parcheggiata a Scanzano Jonico.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera, sono state svolte dai Carabinieri

delle Compagnie di Altamura e di Policoro.

L’attività investigativa si è sviluppata attraverso l’esame coordinato dei filmati registrati dai sistemi

di videosorveglianza delle farmacie.

All’interno dei locali individuati come possibile base operativa venivano rinvenuti, tra l’altro, veicoli

di provenienza furtiva, strumenti da effrazione, passamontagna, torce frontali, radio ricetrasmittenti,

piedi di porco e altri strumenti ritenuti compatibili con la preparazione e l’esecuzione di reati contro

il patrimonio.

Ulteriori elementi indiziari sono stati tratti dall’esame di una scheda di memoria collegata a un sistema

di videosorveglianza installato all’interno della base logistica, dalla comparazione degli indumenti

indossati dalle persone riprese durante i furti con quelli visibili nei filmati registrati al rientro del

veicolo, nonché dall’analisi della memoria di un telefono cellulare sequestrato. In quest’ultimo

dispositivo sono state individuate pregresse ricerche in rete riguardanti alcune delle farmacie

successivamente colpite, altri possibili obiettivi e componenti elettroniche relative al modello di

autovettura utilizzato.

Sulla base degli elementi raccolti, il G.I.P. ha ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine alla

partecipazione di tre degli indagati alla fase esecutiva dei furti e al contributo di carattere logisticо

che sarebbe stato assicurato dal quarto mediante la disponibilità e la gestione dei locali destinati al

ricovero dei veicoli e delle attrezzature.

Il Giudice ha inoltre ravvisato concrete e attuali esigenze cautelari, con particolare riferimento al

pericolo di reiterazione di analoghi reati e al rischio di contatti con altri soggetti coinvolti e non ancora

identificati, ritenendo che tali esigenze non potessero essere adeguatamente tutelate attraverso

l’applicazione di misure meno afflittive.

La concentrazione di cinque furti in meno di due ore, la scelta di colpire esercizi destinati a un servizio

di primaria utilità per la collettività, l’impiego di più persone con ruoli coordinati, di veicoli e targhe

rubati e di attrezzature specificamente predisposte avevano suscitato un particolare allarme sociale

nelle comunità del Metapontino e alimentato, anche nel dibattito pubblico, la percezione di una vera

e propria emergenza legata ai furti ai danni delle farmacie e delle attività commerciali.

Deve essere precisato che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che

l’ordinanza cautelare è soggetta ai mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Le contestazioni

formulate e le valutazioni espresse dal G.I.P. hanno natura provvisoria e sono funzionali

esclusivamente all’applicazione della misura cautelare.

La responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel contraddittorio tra le parti e mediante una

sentenza divenuta irrevocabile. Le persone sottoposte alla misura non possono, pertanto, essere

considerate colpevoli sino all’eventuale condanna definitiva.