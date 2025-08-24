Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:

Miss Universe Italy 2025. Il format made in Italy

La Finale Nazionale di Miss Universo si svolgerà dal 25 al 31 agosto, nella splendida location di Villa Cafiero, un’affascinante tenuta ottocentesca immersa in un parco secolare situato nel territorio di San Ferdinando di Puglia (Bat). E qui dopo le varie “competions” che si sfideranno le 60 candidate Miss provenienti da ogni parte d’Italia: tra loro saranno scelte quindi le finaliste che si contenderanno la corona di Miss Universe Italy 2025.

Tutta l’organizzazione del concorso, ospiti e concorrenti saranno ospiti per tutto il periodo delle finali nazionali del Grieco Hotel Business & Spa di Cerignola quartier generale dell’evento.

Lo show Finale di Miss Universe Italia 2025

La Finale Nazionale 2025 di Miss Universe Italy si terrà a San Ferdinando di Puglia (BT) dal 25 al 31 Agosto. Le semifinaliste, presiamente tre per ogni regione Italiana, parteciperanno alla Preliminary Competition e 21 Miss saranno di fatto finaliste saranno selezionate per prendere parte alla serata finale di domenica 31 Agosto e contendersi il titolo di rappresentante italiana alla finale mondiale di Miss Universe in programma a Novembre in Tailandia.

Si parte ufficialmente lunedì 25 agosto con la Cena di Gala nel parco naturale di Villa Cafiero in cui saranno presentate ufficialmente le semifinaliste nazionali di Miss Universe Italy 2025, occasione per celebrare l’apertura ufficiale della finale nazionale di MUIT.

La serata finale invece si svolgerà domenica 31 agosto sempre a Villa Cafiero, e vedrà alla conduzione Samuel Peron, volto noto della televisione italiana, amato dal grande pubblico come ballerino del programma Ballando con le Stelle su Rai 1, artista poliedrico capace di spaziare tra danza, recitazione e conduzione. Ospiti speciali della serata saranno Silvia Mezzanotte, straordinaria interprete che incanterà il pubblico con la sua voce meravigliosa, e il soprano internazionale Carly Paoli, che ha calcato i palchi più importanti al mondo, duettando con artisti di fama internazionale come Andrea Bocelli, Josè Carreras, Rod Stewart, definita da Papa Francesco “la voce di un angelo”. Nella commissione giudicatrice saranno presenti le modelle ed influencer Virginia Stablum, già Miss Universe Italy 2022, Alba Vejseli, conosciuta in Italia per essere stata Madre Natura in Ciao Darwin 8, Viviana Vizzini, modella, influencer e showgirl, già Miss Universe Italy 2020, lo stilista ufficiale di Miss Universe Italy Erasmo Fiorentino e Pablo Art director di Gil Cagnè. I principali appuntamenti saranno quelli dedicati ai tre preliminary events del concorso: “Swimsuit“, una frizzante sfilata in costume da bagno, “Evening Gown“, un elegante défilé in abito da sera e “Interview“, il colloquio delle finaliste con la commissione.

Il programma di Muit 2025

Lunedì 25 agosto l’arrivo delle 60 semifinaliste nazionali e la cena di gala a Villa Cafiero, Martedì 26 commissione preliminare, Mercoledì 27 agosto previsti gli shooting forografici, giovedì 28 Evening gown competition, venerdì 29 la swinsuit competition, sabato 30 agosto l’interview con le miss, di fatto il colloquio con la commissione o preliminary competition, domenica 31 agosto la finale nazionale di Miss Universe Italy 2025 a Villa Cafiero