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Alberona: sfila la moda dagli anni Cinquanta ad oggi Passerella in piazza

25 Agosto 2024
moda

Di seguito un comunicato diffuso dagi organizzatori:

Questa sera, in piazza Civetta, una sfilata che attraverserà oltre mezzo secolo. Giovani del paese e turisti sfileranno con abiti che hanno caratterizzato moda di sette decenni. In passerella le raffinate ed eleganti linee degli anni ’50 fatti di abiti sartoriali con gonne voluminose arricchite da accessori glamour, come guanti, borse, cappelli che raccontavano la voglia di rinnovamento e rinascita dell’Italia del dopo guerra, e le minigonne, i tubini  e i colori degli anni ’60; il rivoluzionario stile degli anni ’70 in cui trionfavano pantaloni a zampa d’elefante, zatteroni, jeans, e abiti unisex, e le giacche con spalline,   leggings e body colorati, capelli cotonati e scaldamuscoli degli anni ’80; sfilerà la moda degli anni ’90 fatta di jeans a vita alta, felpe e vestiti sottoveste, e si chiuderà con il primo ventennio del nuovo millennio in cui jeans strappati, minigonne, pantaloni a vita bassa in tendenza nei primi anni, lascia spazio alla rivisitazione degli stili anni ’60-’70-’80.  Tutti gli abiti arrivano dagli armadi di famiglia. La sfilata di moda torna dopo tre anni dalla prima edizione. L’evento, che coinvolge gran parte della comunità, compresi bambini e ragazzi, è curato da volontari e appassionati sotto l’attenta guida di Giovanna Di Stasio, hair stylist in Toscana, ma originaria di Alberona.


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