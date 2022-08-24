Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Dalla sinergia e dall’amicizia dei registi Andrea Natale, Giuseppe Sciarra e Ennio Trinelli prende il via la prima edizione del festival di cinema online Gaiaitaliapuntocom FilmFest, aperto a cortometraggi che affrontano temi legati a temi sociali, al mondo lgbtqi e a quello dei diritti umani tout court. I tre registi dopo aver lavorato assieme alla docuserie “L’ultima Transizione: Tra memoria e futuro” di prossima uscita, hanno deciso di continuare il loro sodalizio artistico con un festival nato dalla costola del fortunato blog “Cinemanostro” (www.cinemanostro.gaiaitalia.com).

Le iscrizioni al festival si potranno effettuare attraverso la piattaforma Filmfreeway e prevedono tre premi: Miglior Film, Miglior Sceneggiatura e Cinetika Award Miglior Produzione. A giudicare i lavori una prestigiosa giuria di qualità per adesso top secret. Natale, Sciarra e Trinelli vogliono dar voce a tutti coloro che vogliono comunicare con il cinema messaggi importanti affrontando temi sociali.

GaiaitaliapuntocomFilmFest accetterà lavori della durata massima di venti minuti che diano la possibilità a chi vi partecipa di dare sfogo alla propria creatività e ai propri messaggi senza censure di alcun tipo. Il festival sarà online dal 17 settembre al 1 ottobre 2022.

“Non solo non vogliamo limitare la creatività dei registi partecipanti, ma vogliamo assecondare qualsiasi scelta artistica che essi ci proporranno, anche quelle più estreme e scomode, purché siano di valore sul piano tecnico e narrativo. Il nostro festival vuole essere un porto di approdo per tutti i veri creativi e quegli artisti che non si sentono compresi dai festival istituzionali. Vogliamo dare voce all’arte libera, senza compromessi”, affermano i tre anche direttori artistici della manifestazione.

(immagine: Francesca Crisafi picture)